رئیس سازمان سینمایی برکنار شد؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حواشی برکناری رئیس سازمان سینمایی را تکذیب کرد و گفت که برگزاری دائمی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان هنوز درحال بررسی است‌.
رئیس سازمان سینمایی برکنار شد؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان در پاسخ به حواشی مربوط به برکناری رئیس سازمان سینمایی گفت: صراحتا این خبر را تکذیب می‌کنم و ایشان با قوت به کار خود ادامه می‌دهند. از شنیدن این سوال تعجب می‌کنم.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به صورت دائمی در اصفهان برگزار شود، بیان کرد: بخش اصلی جشنواره از سال ۶۹ تا کنون به صورت ناپیوسته در اصفهان برگزار شده است. اصفهان ظرفیت‌ها و تجربیات موفقی در این زمینه از خود نشان داده است. گفتگوهایی بین سازمان سینمایی، استانداری و شهرداری اصفهان برای انعقاد یک تفاهمنامه دائمی‌تر و ایجاد دبیرخانه‌ای جدی و تثبیت‌شده برای جشنواره در اصفهان درحال برگزاری است.

وزیر ارشاد در پایان درباره برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز توضیح داد: رویکرد ما دادن فرصت به استان‌های مختلف است. بر این اساس، برگزاری این جشنواره امسال به صورت آزمایشی در شیراز آغاز می‌شود با این امید که در آینده بتوان محل دائمی آن را تثبیت کرد.

