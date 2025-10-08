\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u200c\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0631\u0648\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0644\u06af\u0648\u06af\u0631\u0627\u062f\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f1\u06f8 \u0686\u0647\u0644 \u0648 \u067e\u0646\u062c \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a.