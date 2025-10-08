En
استقبال باورنکردنی روس‌ها از تیم ملی ایران

تمام بلیت‌های بازی روسیه-ایران فروخته شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۹۵
726 بازدید
استقبال باورنکردنی روس‌ها از تیم ملی ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام نماینده‌‌ی کمیته برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی روسیه و ایران، تمامی بلیت‌های بازی روز جمعه دو تیم فروخته شده است.

ظرفیت ورزشگاه ولگوگراد، یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۱۸ چهل و پنج هزار نفر است.

