کاهش دمای تهران از شنبه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده استان تهران با آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد همراه است.
همچنین پیشبینی اداره کل هواشناسی استان تهران نشان میدهد تا فردا (۱۷ مهر) با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در بعضی ساعات در برخی مناطق بهویژه نواحی پر تردد شهری، وقوع پدیده غبار محلی و افزایش نسبی غلظت آلایندههای هوا و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
از بعدازظهر فردا پنجشنبه در بعضی ساعات بهویژه جمعه شب (۱۸ مهر) و یکشنبه شب (۲۰ مهر)، وزش باد نسبتاً شدید در نیمه جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان تهران برای دو روز آینده افزایش نسبی دما و در روز شنبه (۱۹ مهر) کاهش نسبی دما را مورد انتظار میداند.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۷ مهر) صاف در بعضی ساعتها غبار محلی و در بعد از ظهر وزش باد با حداکثر دمای ۳۱ و حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۱۸مهر) صاف و غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک با حداکثر دمای ۳۰ و حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.