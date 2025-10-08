En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاهش دمای تهران از شنبه

اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش دمای تهران از شنبه (۱۹ مهر) همچنین وزش باد نسبتا شدید تا شدید و وقوع گرد و خاک در روزهای آتی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۱۲
| |
462 بازدید

کاهش دمای تهران از شنبه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده استان تهران با آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد همراه است.

همچنین پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد تا فردا (۱۷ مهر) با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در بعضی ساعات در برخی مناطق به‌ویژه نواحی پر تردد شهری، وقوع پدیده غبار محلی و افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های هوا و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از بعدازظهر فردا پنجشنبه در بعضی ساعات به‌ویژه جمعه شب (۱۸ مهر) و یکشنبه شب (۲۰ مهر)، وزش باد نسبتاً شدید در نیمه جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران برای دو روز آینده افزایش نسبی دما و در روز شنبه (۱۹ مهر) کاهش نسبی دما را مورد انتظار می‌داند.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۷ مهر) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار محلی و در بعد از ظهر وزش باد با حداکثر دمای ۳۱ و حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۱۸مهر) صاف و غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش باد و احتمال گرد و خاک با حداکثر دمای ۳۰ و حداقل دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاهش دما دمای پایتخت وزش باد هواشناسی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی کاهش دما در کشور
تداوم بارش‌های ضعیف در شمال کشور
هشدار وقوع سیل در شمال و جنوب کشور
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۸ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۰ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ano
tabnak.ir/005ano