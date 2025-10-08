En
سکه‌های پیش‌فروش چند؟

سخنگوی مرکز مبادله ایران از تخصیص ۶۵۰ هزار قطعه سکه در سال جاری طی حراج و پیش‌فروش‌های این مرکز خبر داد و گفت: در آخرین مرحله از پیش‌فروش، تمام سکه با میانگین قیمت ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، نیم سکه با میانگین قیمت ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با میانگین قیمت ۳۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.
سکه‌های پیش‌فروش چند؟

اصغر بالسینی در تشریح جزئیات پنجمین مرحله از پیش فروش سکه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای مردم و تامین نیازهای بازار، جلسه پیش فروش سکه با سر رسید ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ را در مرکز مبادله ایران برگزار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته وی، در این مرحله، تمام سکه با میانگین قیمت ۱۰۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، نیم سکه با میانگین قیمت ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با میانگین قیمت ۳۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

بالسینی اظهار کرد: امسال با برگزاری چهار جلسه حراج نقدی سکه و دو جلسه پیش فروش سکه، جمعا بیش از ۶۵۰ هزار قطعه سکه به مردم تخصیص داده شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران در پایان اعلام کرد: باتوجه به تقاضای عموم مردم، جلسات پیش فروش سکه در مرکز مبادله ایران ادامه خواهد داشت و جزئیات جلسات پیش فروش با سررسید پایان بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری، به زودی اطلاع‌رسانی می شود.

