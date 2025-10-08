هشدار وقوع سیل در شمال و جنوب کشور

به گزارش تابناک، به نقل از هواشناسی، طی هفته آینده در بخشهای گستردهای از استانهای ساحلی دریای خزر شاهد وقوع بارش خواهیم بود. شدت بارشها در شرق مازندران و غرب گلستان قابل توجه بوده و در برخی نواحی احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی وجود دارد.
در جنوب و جنوبشرق کشور نیز، بهویژه در استانهای سیستانوبلوچستان، کرمان و هرمزگان، فعالیت سامانههای مونسونی سبب بروز رگبارهای شدید، رعدوبرق و وزش باد لحظهای خواهد شد.
در سایر مناطق کشور از جمله نواحی مرکزی، غربی و شرقی، طی چند روز آینده انتظار میرود جوی آرام و پایدار برقرار باشد.