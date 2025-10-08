En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار وقوع سیل در شمال و جنوب کشور

بر اساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، طی هفته آینده در بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های ساحلی دریای خزر شاهد وقوع بارش خواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۰۰
| |
321 بازدید
هشدار وقوع سیل در شمال و جنوب کشور

به گزارش تابناک، به نقل از هواشناسی، طی هفته آینده در بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های ساحلی دریای خزر شاهد وقوع بارش خواهیم بود. شدت بارش‌ها در شرق مازندران و غرب گلستان قابل توجه بوده و در برخی نواحی احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی وجود دارد.

در جنوب و جنوب‌شرق کشور نیز، به‌ویژه در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و هرمزگان، فعالیت سامانه‌های مونسونی سبب بروز رگبارهای شدید، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای خواهد شد.

در سایر مناطق کشور از جمله نواحی مرکزی، غربی و شرقی، طی چند روز آینده انتظار می‌رود جوی آرام و پایدار برقرار باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی بارندگی بارش باران سیل سیلاب دریای خزر مازندران جنوب کشور سیستان و بلوچستان هرمزگان خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تداوم بارش‌های ضعیف در شمال کشور
پیش‌بینی بارش و دمای کشور تا پایان آبان
عکس | رکورد بارندگی در بندانزلی/قایقرانی در خیابان!
افزایش دمای هوا در روزهای آینده
هشدار کاهش ۱۰درجه‌ای دمای هوا و سرمازدگی
پائیز همچنان بدون بارش!
وضعیت بارش باران در کشور برای ۱۵روز آینده
پیش‌بینی کارشناس برجسته از بارش‌های پاییز و زمستان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۷۳ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005am0
tabnak.ir/005am0