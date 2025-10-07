به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی به خانوادههای اسیران صهیونیست اعلام کرد: از ۷ اکتبر بر تضمین نابودی حماس مصمم بودم تا حماس آنچه را که انجام داده است، تکرار نکند.
ترامپ گفت: ما همچنان به پایان دادن به این جنگ و موجهای یهودستیزی پایبند هستیم.
وی افزود: من به صورت خستگی ناپذیر برای پایین دادن به جنگهای بیپایان در خاورمیانه و اقصی نقاط جهان تلاش خواهم کرد.
در همین حال، خانوادههای اسیران اسرائیلی در غزه اعلام کردند: ما خواهان انعقاد توافق در سریعترین زمان ممکن هستیم که این توافق ضامن بازگشت تمامی اسیران باشد.
آنها اعلام کردند: ما پیامی را از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دریافت کردیم که در آن بر پایبندیاش برای بازگشت خانوادههایمان در سریعترین زمان ممکن تاکید کرده است.
خانوادههای اسیران صهیونیست اظهار کردند: مردم ما خواهان پایان جنگ و تحقق صلح هستند و ما تنها برای این امر به واشنگتن آمدیم که به این خشونت پایان دهیم.