En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام ترامپ به خانواده‌های اسیران اسرائیلی در غزه

رئیس جمهور آمریکا در پیامی به خانواده‌های اسیران اسرائیلی در غزه ادعا کرد که به صورت خستگی ناپذیر برای پایان دادن به جنگ‌ها در خاورمیانه تلاش می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۷۷
| |
639 بازدید
پیام ترامپ به خانواده‌های اسیران اسرائیلی در غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی به خانواده‌های اسیران صهیونیست اعلام کرد: از ۷ اکتبر بر تضمین نابودی حماس مصمم بودم تا حماس آنچه را که انجام داده است، تکرار نکند.

ترامپ گفت: ما همچنان به پایان دادن به این جنگ و موج‌های یهودستیزی پایبند هستیم.

وی افزود: من به صورت خستگی ناپذیر برای پایین دادن به جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه و اقصی نقاط جهان تلاش خواهم کرد.

در همین حال، خانواده‌های اسیران اسرائیلی در غزه اعلام کردند: ما خواهان انعقاد توافق در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم که این توافق ضامن بازگشت تمامی اسیران باشد.

آنها اعلام کردند: ما پیامی را از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دریافت کردیم که در آن بر پایبندی‌اش برای بازگشت خانواده‌هایمان در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرده است.

خانواده‌های اسیران صهیونیست اظهار کردند: مردم ما خواهان پایان جنگ و تحقق صلح هستند و ما تنها برای این امر به واشنگتن آمدیم که به این خشونت پایان دهیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اسرائیل اسرای اسرائیلی خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط حماس برای موافقت با طرح آتش‌بس
ترامپ: مذاکرات غزه ادامه دارد
جزئیات پذیرش طرح آتش بس ترامپ از سوی نتانیاهو
شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست
نتایج نخستین جلسه مذاکرات حماس
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟
واکنش انگلیس به طرح ترامپ درباره غزه
خط قرمز نتانیاهو برای طرح ترامپ
تایمز اسرائیل: حماس با طرح ترامپ موافق کرد
اسیر اسرائیلی: نگذارید نتانیاهو ما را بکشد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۷۹ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۷۴ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ald
tabnak.ir/005ald