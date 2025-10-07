En
ترامپ: مذاکرات غزه ادامه دارد

رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر کانادا در کاخ سفید ادعا کرد: درگیر مذاکرات جدی در مورد وضعیت غزه هستیم!
ترامپ: مذاکرات غزه ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز سه شنبه در دیدار با مارک کارنی نخست وزیر کانادا در کاخ سفید در سخنانی بدون آنکه اشاره ای به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین اشاره ای داشته باشد، ادعا کرد: درگیر مذاکرات جدی در مورد وضعیت غزه هستیم. من در مورد مسئله غزه با نخست وزیر کانادا گفتگو خواهم کرد. فرصت واقعی برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات غزه وجود دارد و هیچ کشوری با طرح پایان جنگ مخالفت نکرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: من معتقدم که امکان دستیابی به صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) وجود دارد. مذاکرات بسیار جدی در مورد غزه در حال انجام است. ما خواهان آزادی فوری اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) هستیم و تیم ما در حال حاضر (در مصر) در مذاکرات به سر می برد و تیمی نیز در راه خاورمیانه برای حمایت از مذاکرات است.

دونالد ترامپ، اضافه کرد: توافق تجاری با کانادا بسیار پیچیده است و نیاز به بحث های زیادی دارد.

ترامپ در ادامه دو بار از عبارت «ادغام کانادا و ایالات متحده» استفاده کرده و ادعا کرد که در حال شوخی با نخست وزیر کانادا است.

نخست وزیر کانادا نیز در این دیدار گفت: ما از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلح در خاورمیانه حمایت می‌کنیم. ... ما در تلاشیم تا به توافقی با ایالات متحده برسیم که برای هر دو کشور مفید باشد.

آمریکا ترامپ اسرائیل غزه توافق حماس
