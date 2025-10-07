En
موضع‌گیری جدید وزیر خارجه مصر درباره غزه

وزیر خارجه مصر درباره مذاکرات شرم الشیخ اعلام کرد: این مذاکرات، ایجاد یک سازوکار امنیتی را بررسی می‌کند که خروج کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین نماید.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۲۱
691 بازدید

موضع‌گیری جدید وزیر خارجه مصر درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر با اشاره به در جریان بودن مذاکرات کلیدی شرم‌الشیخ درباره پایان جنگ غزه گفت: این مذاکرات بر ایجاد یک سازوکار امنیتی برای تضمین خروج کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه تاکید دارد.

وی تاکید کرد: در مذکرات شرم الشیخ، ورود کامل و بدون قید و شرط کمک‌ها از طریق کانال‌های سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار دارد.

وی افزود: این مذاکرات همچنین در تلاش است تا مسیر صلح عادلانه را بر اساس راه‌ حل دودولتی و وحدت کامل میان کرانه باختری و نوار غزه تثبیت و نهادینه کند.

بدر عبدالعاطی ضمن تاکید بر استقبال قاهره از طرح ترامپ درباره غزه از پیشرفت بزرگ حاصل شده برای پایان جنگ در غزه سخن گفت.

وی همچنین از رایزنی ها برای برگزاری نشست بین المللی بازسازی غزه خبر داد.

