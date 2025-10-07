En
جزییات تازه از اکتشافات میدان پازن

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تشریح ابعاد تازه کشف در میدان پازن اعلام کرد: در ادامه مطالعات و عملیات حفاری چاه دوم این میدان، دو لایه مخزنی جدید شامل یک مخزن گازی و یک مخزن نفتی با ذخیره قابل استحصال ۲۰۰ میلیون بشکه شناسایی شده است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تشریح ابعاد تازه کشف در میدان پازن اعلام کرد: در ادامه مطالعات و عملیات حفاری چاه دوم این میدان، دو لایه مخزنی جدید شامل یک مخزن گازی و یک مخزن نفتی با ذخیره قابل استحصال ۲۰۰ میلیون بشکه شناسایی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سید محی‌الدین جعفری روز سه شنبه با اشاره به روند مطالعات انجام‌شده در حوزه میدان پازن افزود: عملیات حفاری چاه اکتشافی دوم این میدان در سال گذشته آغاز شد و پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های دقیق، موفق به شناسایی دو لایه جدید نفتی و گازی شدیم.

وی افزود: حجم گاز کشف‌شده جدید به همراه افزایش حجم اولیه در چاه دوم، که در دولت چهاردهم به نتیجه رسید، حدود ۱۰ هزار میلیارد فوت‌مکعب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود با حفاری چاه سوم، این رقم افزایش یابد.

جعفری با اشاره به اهمیت این کشف گفت: حجم گاز به‌دست‌آمده از میدان پازن معادل حداقل یک فاز استاندارد پارس جنوبی است و می‌تواند نیاز گازی چهار استان کشور را برای مدت بیش از ۱۸ سال تامین کند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: میدان پازن هم‌اکنون به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی خشکی کشور شناخته می‌شود و از نظر حجم گاز در مقایسه با سایر میدان‌های خشکی، جایگاه نخست را دارد.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مستمر متخصصان و کارشناسان مدیریت اکتشاف و حمایت‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دانست و افزود: از راهنمایی‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همکاری همکارانم در مدیریت اکتشاف که با دقت علمی و تلاش شبانه‌روزی خود زمینه تحقق این دستاورد را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم

