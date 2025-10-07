En
رشد ۴۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس با صعود ۴۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۹۳۲ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۸۹
367 بازدید
۶
رشد ۴۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۴۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۹۳۲ هزار واحد رسید.

بورس بازار بورس شاخص کل بازار سرمایه شاخص کل سهام بازار
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
حالا که فروش نفت خوبه به بازار سرمایه پول تزریق کنیدخیلی عقب افتاده با تشکر خیلی تو ضر ر هستیم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
خدا کنه شاخص سازی نباشه
ناشناس
Netherlands (Kingdom of the)
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
آیا دولت توان حمایت اینچنینی رو داشت و دو سال انجام نداد
آیا دولت با توجه به شرایط دوباره کمر به نابودی سرمایه گذار بسته است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
دولت پول داره نگران نباش دیگه سهامی که از 1000تومن اومده 30تومن بدتر از این نمیشه چون مصادف میشه با تعطیلی کارخانجات وبی کاری کارگران
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
تا 3میلون 500رشد میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
دقیقا چون بقیه بازارها باید حسابی مالیات بدهن از جمله سکه وطلا ومسکن وخودرو دلار
