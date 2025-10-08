En
ماشین مورد علاقه امیر ها و دل ربای مهسا ها

تست و بررسی 206 تیپ دو ؛ پیرمرد پرطرفدار پژو

پژو ۲۰۶ که از اوایل دهه هشتاد وارد بازار ایران شده و در این سال‌ها یکی از پر تیراژ‌ترین خودرو‌های بازار ایران چه از نظر تولید و چه فروش بوده حالا در بازار آزاد خودرو به عنوان یک خودرو میان رده قرار گرفته که بازار خوبی هم در میان خودرو‌های کارکرده دارد.
به بررسی تابناک؛ پژو ۲۰۶ از آن خودرو‌هایی است که تقریبا همه مدل یا تیپی از این خودرو را داشته‌اند. یک تخم مرغ توی دست و جمع جور برای شهر و مناسب برای سفر‌های  میانبرد ۲ نفره! در اصل هیچکس تا مجبور نباشد دلش نمیخواهد روی صندلی عقب این خودرو بنشیند، حالا در بازار امروز میتوان با مبلغ ۴۸۰ میلیون تا ۵۲۰ میلیون تومان یک ۲۰۶ تیپ دو از مدل‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ خرید، پس به بررسی و تست این خودرو که زمانی نماد آدم‌هایی بود که نمیدانستیم پولدار هستند یا پول هایشان را جمع کردند و این ماشین را خریدند بپردازیم. شما را به دیدن این ویدیو دعوت میکنیم :

 

