تست و بررسی 206 تیپ دو ؛ پیرمرد پرطرفدار پژو

به بررسی تابناک؛ پژو ۲۰۶ از آن خودروهایی است که تقریبا همه مدل یا تیپی از این خودرو را داشتهاند. یک تخم مرغ توی دست و جمع جور برای شهر و مناسب برای سفرهای میانبرد ۲ نفره! در اصل هیچکس تا مجبور نباشد دلش نمیخواهد روی صندلی عقب این خودرو بنشیند، حالا در بازار امروز میتوان با مبلغ ۴۸۰ میلیون تا ۵۲۰ میلیون تومان یک ۲۰۶ تیپ دو از مدلهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ خرید، پس به بررسی و تست این خودرو که زمانی نماد آدمهایی بود که نمیدانستیم پولدار هستند یا پول هایشان را جمع کردند و این ماشین را خریدند بپردازیم. شما را به دیدن این ویدیو دعوت میکنیم :