برخی عطاری‌ها موادمخدر می‌فروشند!

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از اینکه برخی عطاری‌ها به بازوی قاچاق مواد مخدر تبدیل شده‌اند، گفت: عطاری‌ها حق ورود به عرصه درمان، تجویز، تبلیغ و فروش دارو را ندارند.
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی موضوع نحوه صدور مجوز و نظارت بر عملکرد عطاری‌ها در کشور با حضور مسئولانی از وزارت کشور، ستاد مبارزه با موادمخدر و سازمان غذا و دارو برای ارائه گزارش و تبادل نظر پیرامون چالش‌ها و راهکار‌های ساماندهی عطاری‌ها خبر داد و افزود: در این نشست مطرح شد که برخی عطاری‌ها به بازوی قاچاق مواد مخدر تبدیل شده‌اند و مجازات‌ها بازدارنده نیست و باید به فروش مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی و کارگروه نظارتی در استان‌ها تقویت شود.

وی ادامه داد: همچنین انتقاد شد که برخی عطاری‌ها دارو‌های گیاهی، مخدر و سقط جنین عرضه می‌کنند در حالی که حق ورود به عرصه درمان، تجویز و تبلیغ و فروش دارو را ندارند و باید مجازات‌ها بازدارنده و برخورد‌های لازم انجام شود.

اسحاقی گفت: اعضای کمیسیون تاکید کردند که باید نظارت بر فعالیت عطاری‌ها تشدید شود و وزارت بهداشت در اعطای مجوز به عطاری‌ها نقش داشته باشد.

وی یادآور شد: در نهایت، مقرر شد نشستی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان وزارت صمت، وزارت کشور، دادگاه انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت (به ویژه سازمان غذا و دارو) و رئیس اتاق اصناف؛ برگزار و به موضوع عدم بازدارندگی جرایم موجود و اینکه فرآیند بازرسی، ارجاع به تعزیرات و در نهایت جریمه نقدی، تأثیر کافی نداشته و باعث حل مسئله نمی‌شود، بپردازیم.

