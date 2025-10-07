به گفته رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد.

حمیدرضا کاشانی - رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مهین - با اشاره به سختی‌های سال گذشته در صنعت تخم مرغ، تاکید کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان توانستند علاوه‌ بر افزایش کیفیت و ظرفیت تولید، بازارهای کشورهای همسایه را در این حوزه فتح کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی از تصویب قیمت جدید تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: ما جلساتی برای کمبود تخم مرغ نداریم و خوشبختانه دغدغه مردم بیشتر مربوط به مازاد تولید است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما توانستیم بازارهای کشورهای منطقه، مانند ترکیه که رقیب ما بود، را فتح کنیم. ظرفیت‌های تولید ما اکنون در سطح بین‌المللی قابل رقابت است.

کاشانی تاکید کرد: واحدهای تولید تخم مرغ در ایران از نظر فناوری و مکانیزاسیون پیشرفته‌تر از بسیاری از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی است.

رئیس اتحادیه مرغداران در ادامه به قیمت‌گذاری اخیر تخم مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت جدید هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان است.

او همچنین درخواست کرد که تامین نهاده‌های دامی، از جمله ذرت، تسریع شود تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.

کاشانی در پایان خواستار استمرار حمایت وزارتخانه و اعتماد بیشتر به تشکل‌های تولیدی شد و افزود: آماده هر گونه همکاری و نظارت هستیم.

