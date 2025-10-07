En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری+جزییات

به گفته رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۸۳
| |
834 بازدید
|
۴

قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری+جزییات

حمیدرضا کاشانی - رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مهین - با اشاره به سختی‌های سال گذشته در صنعت تخم مرغ، تاکید کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان توانستند علاوه‌ بر افزایش کیفیت و ظرفیت تولید، بازارهای کشورهای همسایه را در این حوزه فتح کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  وی از تصویب قیمت جدید تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: ما جلساتی برای کمبود تخم مرغ نداریم و خوشبختانه دغدغه مردم بیشتر مربوط به مازاد تولید است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ما توانستیم بازارهای کشورهای منطقه، مانند ترکیه که رقیب ما بود، را فتح کنیم. ظرفیت‌های تولید ما اکنون در سطح بین‌المللی قابل رقابت است.

کاشانی تاکید کرد: واحدهای تولید تخم مرغ در ایران از نظر فناوری و مکانیزاسیون پیشرفته‌تر از بسیاری از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی است.

رئیس اتحادیه مرغداران در ادامه به قیمت‌گذاری اخیر تخم مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت جدید هر کیلوگرم تخم مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان است.

او همچنین درخواست کرد که تامین نهاده‌های دامی، از جمله ذرت، تسریع شود تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت کنند.

کاشانی در پایان خواستار استمرار حمایت وزارتخانه و اعتماد بیشتر به تشکل‌های تولیدی شد و افزود: آماده هر گونه همکاری و نظارت هستیم.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمیدرضا کاشانی تنظیم بازار تخم مرغ قیمت تخم مرغ مرغداری قیمت گرانی تولید تخم مرغ خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هیچ کمبودی در بازار تخم مرغ نداریم
قیمت تخم‌مرغ کف بازار چند؟
قیمت جدید تخم مرغ هفته آینده اعلام می‌شود
نرخ پیشنهادی برای هر کیلو تخم مرغ اعلام شد
آخرین وضعیت تولید و بازار تخم‌مرغ
مصوبه جدید وزارت کشاورزی درباره قیمت تخم‌ مرغ
دلال‌بازی در بازار مرغ و تخم‌مرغ
کاهش 50 درصدی قیمت تخم مرغ!
کاهش قیمت تخم مرغ/سال آینده با مازاد سنگین تولید مواجه هستیم!
ادامه بحران جوجه یک روزه
نرخ هر شانه تخم مرغ درب مرغداری چند؟
تخم مرغ رسما گران شد
تخم‌مرغ گران نمی‌شود
قیمت تخم مرغ درب مرغداری چقدر است؟
عرضه تخم‌مرغ تنظیم بازاری در تهران
مردم بادمجان هم نمی‌توانند بخرند، چه برسد به تخم‌مرغ!
کاهش نرخ تخم مرغ در بازار
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ تعیین شد
تولید تخم مرغ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن می‌رسد
صادرات تخم مرغ متوقف شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
4
پاسخ
"واحدهای تولید تخم مرغ در ایران از نظر فناوری و مکانیزاسیون پیشرفته‌تر از بسیاری از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی است."
جدی می فرمایید؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
من متوجه نمیشم چون ارز 4200 حذف شده و باید ارز مورد نیاز از بازار تهیه بشه توان رقابت و تولیدمون هم بالا رفته؟! یکی بیاد یا یک تست از ایشون بگیره یا یک تست از من!!
ناشناس
|
Portugal
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
ما توانستیم بازارهای کشورهای منطقه، مانند ترکیه که رقیب ما بود، را فتح کنیم و بازار داخلی خودمان را در حالت خلبان اتومات رها کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
قوت غالب فقرا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۴ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۶ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ak7
tabnak.ir/005ak7