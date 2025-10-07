En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با تابناک، در ارتباط با جزئیات جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۸۲
| |
768 بازدید
|
۴

رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند

سالار ولایتمدار؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جزئیات جلسه این کمیسیون با حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات، اظهار کرد: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی لازم می دانیم که در راستای تدابیر عالی نظام همفکری و راهکارهایمان را ارائه بدهیم. لذا پیوسته با مقامات امنیت و سیاسی جلساتی برگزار می کنیم.

وی افزود: روز گذشته جلسه ای با وزیر اطلاعات و معاونان وی برگزار کردیم. در این جلسه موضوعاتی پیرامون اینکه ما توانستم در بعد آگاهی بخشی و تبیین افکار عمومی عملکرد خوبی داشته باشیم و تلاش های کسانی که مدعی و دنبال بهانه جویی و تشویش اذهان عمومی بودند را خنثی کنیم. مطرح شد. همچنین ثابت کردیم و حاضر شدیم که با انعطاف متقدارنه، برای اینکه دنیا بداند و برای احترام به افکار عمومی دنیا میزان اورانیوم خود را در معرض دید جهانی قرار بدهیم تا کسی این شائبه به ذهنش خطور نکند که ما از اصول و قوانین بین المللی و انسانی عبور کرده ایم. حرف ما با عملمان تفاوت ندارد. ما خیلی شفاف و اعلام کردیم که بمب اتم نداریم و نخواهیم ساخت. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما حاضر شدیم که صحبت و این شفافیت را اعلام کنیم اما دشمنان از ترس افکار عمومی دنیا از این واقعیت فرار کردند. ما در جبهه تبیین و جبهه رسانه حرف اول را می زنیم. هر چه سیاه نمایی بکنند اذهان عمومی نمی پذیرند.

ولایتمدار با اشاره به مباحث مطیرح شده در این جلسه، تصریح کرد: بنا شد که وزارت اطلاعات و  مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی در تبیین این مواضع به مردم کمک کنند و به مردم اعلام کنیم که این اقدامات دشمن برای ایجاد سایه جنگ، بیشتر هژمونی ترس و این رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است. آنها  ایران را نشناخته اند، ما هرگز تسلیم این رفتارها نخواهیم شد. 

وی افزود: مقرر شد که تلاش بر این باشد که هیچ بهانه ای که آنها بخواهند آن را دلیل جنگ قرار بدهند ایجاد نشود. بنا شد که همه دست به دست بدهیم هم در ابعاد خارجی و داخلی این تلاش ها صورت بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با اینکه آیا در این جلسه بحثی در خصوص نفوذ و مسائلی از این دست مطرح شد، گفت: ما در جنگ 12 روزه و بعد از آن تعدادی افراد که مشکوک به نفوذ بودند را دستگیر کردیم که بعدا در بررسی های پرونده ها مشخص شد که درصد قابل توجهی از آنها واقعا نفوذی بودند و به نفوذی بودن خودشان هم اعتراف کردند. 

ولایتمدار تصریح کرد: حتی یک نفر از این افراد دستگیر شده نفوذی، از اتباع کشور افغانستان نبودند. کسانی که دستگیر کردیم و پرونده آنها را بررسی کردیم و به نفوذی بودنشان اعتراف کردند در میان آنها حتی یک نفر تبعه افغانی نبود. 

وی در مورد تدابیر مجلس برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی گفت: بناست که با کمیسیون مشترک امنیت ملی و شوراها به زودی وضعیت اتباع را تعیین تکلیف کنیم و این روند سرعت پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با اینکه آیا در این جلسه بحثی در خصوص جنگ احتمالی مطرح شد یا خیر گفت: ما حساس می کنیم که دشمن بیشتر می خواهد ایجاد ترس کند. چون دشمن اهدافش را در دسترس ما قرار داده است و ما احتمال جنگ را نمی دهیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وزیر اطلاعات جزئیات جلسه وزارت اطلاعات مجلس شورای اسلامی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در جلسه محرمانه مجلس با خطیب چه گذشت؟!
تصویب طرح تقویت بنیه دفاعی کشور در کمیسیون امنیت ملی/در حوزه‌های مختلف بنیه دفاعی کشور را تقویت کرده‌ایم
نباید تخلف‌های صورت گرفته در کرسنت بی پاسخ بماند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
Kamyab
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
15
پاسخ
به چشم خوومون هم دیدیم اینا انکار میکنند !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
12
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
کمبود نیروی کار در ایران با وجود نرخ بالای بیکاری، به دلیل دستمزدهای پایین و بیگاری است که در صنایع ایران رایج است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
1
8
پاسخ
اقا مردم به چه زبونی بگن که نمیخوان این افغانی ها تو ایران باشن شما اجازه نداری اتباع رو داخل نگه داری به هیچ عنوان.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
5
پاسخ
چرا شخصی انقدر بی اطلاع باید رئیس کمسیون امنیت ملی کشور باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۶ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ak6
tabnak.ir/005ak6