رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند

سالار ولایتمدار؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جزئیات جلسه این کمیسیون با حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات، اظهار کرد: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی لازم می دانیم که در راستای تدابیر عالی نظام همفکری و راهکارهایمان را ارائه بدهیم. لذا پیوسته با مقامات امنیت و سیاسی جلساتی برگزار می کنیم.

وی افزود: روز گذشته جلسه ای با وزیر اطلاعات و معاونان وی برگزار کردیم. در این جلسه موضوعاتی پیرامون اینکه ما توانستم در بعد آگاهی بخشی و تبیین افکار عمومی عملکرد خوبی داشته باشیم و تلاش های کسانی که مدعی و دنبال بهانه جویی و تشویش اذهان عمومی بودند را خنثی کنیم. مطرح شد. همچنین ثابت کردیم و حاضر شدیم که با انعطاف متقدارنه، برای اینکه دنیا بداند و برای احترام به افکار عمومی دنیا میزان اورانیوم خود را در معرض دید جهانی قرار بدهیم تا کسی این شائبه به ذهنش خطور نکند که ما از اصول و قوانین بین المللی و انسانی عبور کرده ایم. حرف ما با عملمان تفاوت ندارد. ما خیلی شفاف و اعلام کردیم که بمب اتم نداریم و نخواهیم ساخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما حاضر شدیم که صحبت و این شفافیت را اعلام کنیم اما دشمنان از ترس افکار عمومی دنیا از این واقعیت فرار کردند. ما در جبهه تبیین و جبهه رسانه حرف اول را می زنیم. هر چه سیاه نمایی بکنند اذهان عمومی نمی پذیرند.

ولایتمدار با اشاره به مباحث مطیرح شده در این جلسه، تصریح کرد: بنا شد که وزارت اطلاعات و مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی در تبیین این مواضع به مردم کمک کنند و به مردم اعلام کنیم که این اقدامات دشمن برای ایجاد سایه جنگ، بیشتر هژمونی ترس و این رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است. آنها ایران را نشناخته اند، ما هرگز تسلیم این رفتارها نخواهیم شد.

وی افزود: مقرر شد که تلاش بر این باشد که هیچ بهانه ای که آنها بخواهند آن را دلیل جنگ قرار بدهند ایجاد نشود. بنا شد که همه دست به دست بدهیم هم در ابعاد خارجی و داخلی این تلاش ها صورت بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با اینکه آیا در این جلسه بحثی در خصوص نفوذ و مسائلی از این دست مطرح شد، گفت: ما در جنگ 12 روزه و بعد از آن تعدادی افراد که مشکوک به نفوذ بودند را دستگیر کردیم که بعدا در بررسی های پرونده ها مشخص شد که درصد قابل توجهی از آنها واقعا نفوذی بودند و به نفوذی بودن خودشان هم اعتراف کردند.

ولایتمدار تصریح کرد: حتی یک نفر از این افراد دستگیر شده نفوذی، از اتباع کشور افغانستان نبودند. کسانی که دستگیر کردیم و پرونده آنها را بررسی کردیم و به نفوذی بودنشان اعتراف کردند در میان آنها حتی یک نفر تبعه افغانی نبود.

وی در مورد تدابیر مجلس برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی گفت: بناست که با کمیسیون مشترک امنیت ملی و شوراها به زودی وضعیت اتباع را تعیین تکلیف کنیم و این روند سرعت پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با اینکه آیا در این جلسه بحثی در خصوص جنگ احتمالی مطرح شد یا خیر گفت: ما حساس می کنیم که دشمن بیشتر می خواهد ایجاد ترس کند. چون دشمن اهدافش را در دسترس ما قرار داده است و ما احتمال جنگ را نمی دهیم.