به گزارش تابناک به نقل از مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در بیست و پنجمین نشست خبری خود گفت : شرایطی که در حال حاضر در ساز و کار پسگشت قرار داریم، دولت خیلی تلاش کرد تا با همه ظرفیت دیپلماسی این اتفاق نیفتد و مکانیسم ماشه فعال نشود و به این نقطه نرسیم اما اکنون که این اتفاق افتاده است دولت آماده است .
وی افزود : در برنامه ریزی های دولت برای چنین روزی پرونده ای باز و آماده شده بود، لذا دولت آرایش جدیدی به خود گرفته و دستورالعمل های جدیدی اتخاذ کرده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: همانگونه که در دوران ۱۲ روز دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که در میانه مذاکرات، میز مذاکره مورد حمله قرار گرفت و این نشان میدهد ایران همواره بر دیپلماسی به عنوان راهبردی اساسی برای حفظ و نگهداشت منافع ملی تأکید داشته است. اکنون نیز با رویکردی نو و به تعبیر حافظ «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» ، اقدام خواهیم کرد. دولت بهخوبی متوجه تغییرات و نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی مردم است و رویکرد دولت، مدیریت دقیق این تحولات و هدایت آنها در مسیر برنامههای کلان کشور است. به همین منظور، جلسات ویژهای برای بررسی شرایط اقتصادی و نیز پنجمین جلسه شورای اقتصاد تشکیل شد که در حوزههای راه، نیرو، سدسازی و انرژی مصوبات مهمی به تصویب رسید.
وی افزود: امور اجرایی دستگاههایی که نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگ هستند، باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. یکی از این موارد، تکمیل ترمینال بینالمللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز است که پس از سالها توقف، با سرمایهگذاری داخلی اجرا خواهد شد. این پروژه با لطف الهی ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید؛ تاکنون ۳۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز بهزودی تکمیل میشود.
مهاجرانی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در شورای اقتصاد، سوخت مشتقشده از پسماندهای عادی که میتواند برای شرکتهای سیمان مورد استفاده قرار گیرد. موضوع آلودگی زباله در سه استان شمالی کشور، یعنی گیلان، مازندران و گلستان از مسائل اساسی است و لازم است برای آن راهکار عملی اتخاذ شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه دولت، تفکیک زباله از مبدأ از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه همکاری وزارت آموزش و پرورش، شهرداریها، نهادهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ضروری است تا بتوانیم در راستای تولید سوخت RDF که جایگزین مناسبی برای مازوت است، اقدام کنیم. این از نکات مهمی است که باید به آن توجه جدی شود.
سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده نسبت به زمینهای جدید مقرون به صرفهتر است
سخنگوی دولت در ادامه گفت: در دولت موضوعی مصوب شده بود که در شورای اقتصاد نیز درباره آن گفتگو شد؛ موضوع حفظ و نگهداشت ذخایر جنگلی کشور. همانگونه که میدانید میزان ذخایر جنگلی ما چندان گسترده نیست، اما از نظر ذخیره ژنتیکی، جنگلهای هیرکانی و جنگلهای بلوط در زاگرس از ارزش بسیار بالایی برخوردارند.
در همین راستا، تشکیل کارگروهی برای حفاظت از این جنگلها و جلوگیری از هرگونه آسیب به آنها در جلسه شورای اقتصاد مورد تأیید قرار گرفت. این موضوع از جمله مواردی است که هم مورد انتظار مردم نواحی شمالی کشور است و هم دغدغه فعالان محیط زیست به شمار میرود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: روز گذشته، یکشنبه، شاهد افتتاح همزمان ۵۷۲۲۶ واحد مسکن حمایتی که ۲۸۱۹۲ واحد مسکن شهری، ۲۹۰۳۴ واحد مسکن روستایی و ۲۰۲ پروژه عمرانی بودیم که با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و با دستور ریاست محترم جمهوری به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: در میان این پروژهها، ۸۴ پروژه حملونقل شامل بخشهایی از راههای ترانزیتی و بزرگراههای بینشهری کشور، و ۱۲ پروژه بازآفرینی شهری متمرکز بر بافتهای فرسوده افتتاح شد. همانگونه که بارها تأکید شده، سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده نسبت به زمینهای جدید مقرون به صرفهتر است و از همین رو تمرکز دولت بر این موضع قرار دارد. همچنین ۱۱ پروژه در شهرهای جدید افتتاح شد. شهرهای جدید تنها نباید محل احداث مسکن باشند، بلکه باید دارای امکانات شهری همچون مدرسه، درمانگاه، کلانتری و مراکز خدماتی باشند تا زیست شهری معنا یافته و کرامت ساکنان حفظ شود.
وی افزود: علاوه بر این، ۹۵ پروژه در حوزه هواشناسی و واگذاری ۱۱۷۶۰ قطعه زمین در ۴.۵ هکتار در قالب طرح جوانی جمعیت و نیز تأمین چهار و نیم هکتار زمین مورد نیاز در بخش مسکن از دیگر طرحهایی بود که با دستور رئیسجمهور محترم به بهرهبرداری رسید و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
سخنگوی دولت تأکید کرد: امیدواریم تلاشهای دولت موجب افزایش رضایتمندی مردم عزیز شود. ملت ایران در طول این ایام دشوار همراهی ارزشمندی با دولت داشتهاند و جای دارد بار دیگر از صبوری و همراهی آنان قدردانی کنیم. انشاءالله آنچه تحویل مردم میشود، مایه خیر و برکت باشد و به تحقق زندگیهای شاد و پرنشاط در سراسر کشور کمک کند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: کل حاکمیت به این موضوع آگاه است که باید در رویکردهای مربوط به مشارکت مردم بازنگری صورت گیرد و بپذیریم اگر میخواهیم جامعه را به پیش ببریم، کار ها باید با کمک خود مردم انجام شود.
وی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه فراجا افزود: در اینجا لازم میدانم از همه شهدای فراجا در ایام ۱۲ روز دفاع مقدس یاد کرده و نام آنان را گرامی بداریم. همچنین به خانوادههای محترم این شهدا درود میفرستیم و عرض میکنیم انشاءالله روح بلندشان شاد و در جوار رحمت الهی روزی داشته باشند.
شناسایی میدان جدید گازی به نام «میدان پازن» در ۲۰ کیلومتری شمال شهر جم
سخنگوی دولت با اشاره به کشف میدان جدید گازی اظهار کرد: خبر خوشی که وزیر محترم نفت اعلام کردند، شناسایی میدانی جدید به نام «میدان پازن» در ۲۰ کیلومتری شمال شهر جم، در ناحیه بین استان فارس و بوشهر است. عملیات اکتشاف و تعیین محدوده این میدان در حال انجام است. این میدان حدود ۱۰ تریلیون یا ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب ذخیره خواهد داشت و میتواند معادل یک فاز پارس جنوبی بهعلاوه ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام باشد؛ که معادل ۷۰۰۰ روز مصرف خواهد بود. البته این به آن معنا نیست که در زمستان پیشِ رو نیازی به صرفهجویی در مصرف انرژی نداریم. ما باید الگوی مصرف را در حوزه انرژی اصلاح کنیم، چه در بخشهای سختافزاری مانند تعویض بخاریها و پنجرهها و رعایت مقررات ساختمانی، و چه در حوزه رفتاری از طریق دقت و صرفهجویی در مصرف. هر چند این خبر خوش نشاندهنده افزایش ظرفیت و امید به توسعه صنایع کشور است، چرا که گازی که ما میسوزانیم در بسیاری از کشورها به عنوان خوراک پالایشگاهها استفاده میشود.
مهاجرانی متذکر شد : در ۱۵ مهرماه روز روستا و عشایر را پیشِ رو داریم و لازم است در این روز زحمات روستاییان و عشایر عزیز کشور را گرامی بداریم. عشایر همواره نقش مهمی در پاسداری از انقلاب اسلامی، صیانت از مرزهای کشور، تأمین مایحتاج جامعه و نیز ارائه فرهنگی اصیل و سبک زندگی منحصر به فرد داشتهاند. صنایع دستی عشایر میتواند از جاذبههای گردشگری مهم کشور باشد.
وی افزود: همچنین مشکل ۶۳۵ عضو هیئت علمی پیمانی که سالها به طول انجامیده بود، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان حل شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در ادامه لازم است به مدالآوران نابینا که در مسابقات دو و میدانی پاراقهرمانی جهان افتخارآفرینی کردند، تبریک بگوییم. خوشحالیم که ورزشکاران با نیازهای ویژه کشورمان در حوزه پارالمپیک همواره درخشش ارزشمندی دارند. در چند روز آینده نیز تیم ناشنوایان کشور برای حضور در المپیک ناشنوایان به ژاپن اعزام خواهد شد.
وی عنوان کرد: همچنین لازم است از نقش دختران جوانی که در راستای گسترش صلح جهانی فعالیت میکنند یاد شود. همانگونه که مشاهده کردیم، کشتیهایی که حامل کمکهای بشردوستانه برای غزه بودند، نتوانستند به مقصد برسند، اما این موضوع نشان داد که این دختران در ترویج صلح جهانی نقشآفرینی مهمی دارند.
سخنگوی دولت ادامه داد: روز ۱۶ مهرماه روز کودک است. باید یادمان باشد که همه ما باید کودک درون خود را زنده نگه داریم. این روز را به همه کسانی که هنوز کودک درونشان زنده است تبریک میگوییم و آرزو داریم کودکان سراسر جهان فرصت کودکی کردن داشته باشند. همچنین یکی از تلخترین آثار جنگ، از دست رفتن فرصت زیستن کودکانه است؛ کودکانی که زیر بمبارانها و آوار جان خود را از دست میدهند. ما این روز را گرامی میداریم و از همه سازمانهای مردمنهاد که در گسترش فرصتهای برابر برای کودکان ایران و جهان تلاش میکنند، تشکر مینماییم.
سخنگوی دولت ادامه داد: اهتمام دولت به مشارکت مردم، صیانت از منابع ملی، توجه به عدالت اجتماعی و تکریم اقشار مختلف جامعه است.
تشکیل سازمان هوش مصنوعی موجب افزایش بروکراسی میشود
سخنگوی دولت در خصوص اینکه مجلس خواهان بازگشت به سازمان هوش مصنوعی و نظر دولت در خصوص سازمان بودن یا نبودن مجموعه هوش مصنوعی کشور چیست، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که هدف اصلی تشکیل سازمانها، تحقق وظایف و اهداف مشخص است. از آنجا که گسترش ساختارهای دولتی موجب بزرگتر شدن بدنه دولت و افزایش بروکراسی میشود و تثبیت هر سازمان نیز نیازمند زمان است، جمعبندی دولت بر این شد که این وظایف در قالب ستاد ذیل نظر معاون اول و دبیری معاونت علمی با سرعت و کارآمدی بیشتری پیگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به عقب ماندگی هایی که در این حوزه داریم و نیاز به حوزه های زیرساختی که باید در این حوزه انجام شود، انشاءالله با اجرای دقیق وظایف تعیینشده، هرچه زودتر شاهد تحقق اهداف ملی در این حوزه خواهیم بود و همانگونه که در سایر حوزههای علوم همگرا توانستیم با وجود ستادهای تخصصی به پیشرفتهای چشمگیری دست یابیم، در حوزه هوش مصنوعی نیز به نتایج مطلوب خواهیم رسید.
در حال تکمیل ...