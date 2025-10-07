En
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد

ترامپ گفت: فکر می‌کنم سیگنال بسیار قوی از ایران دریافت کرده‌ایم که آنها می‌خواهند شاهد توافق غزه باشند.
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد

رئیس جمهور آمریکا افزود: فکر می‌کنم حماس با موارد بسیار مهمی موافقت کرده است و در توافق خوب عمل می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از افکارنیوز؛ وی گفت: همه کشورها روی این توافق غزه کار می‌کنند و سعی می‌کنند آن را به سرانجام برسانند. این یک توافق شگفت‌انگیز است که همه با آن موافقت کرده‌اند.

او ادامه داد: من به نتانیاهو نگفتم چرا همیشه درباره گروگان‌ها اینقدر لعنتی منفی‌باف هستی. (تکذیب گزارش دیروز اکسیوس)

ترامپ بیان کرد: فکر می‌کنم ما در مورد توافق غزه خیلی خوب عمل می‌کنیم و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته‌ایم.

دونالد ترامپ در برنامه خود در کاخ سفید، با ستودن اردوغان و امیران قطر و امارات، اشاره کرد که همه کشورهای منطقه خواهان توافق بر سر طرح او برای غزه هستند.

او گفت: "ما همه کشورهای اطراف را داریم. همه آنها توافق را می‌خواهند، من با رئیس جمهور اردوغان ترکیه صحبت کردم، او فوق‌العاده است، او خیلی سخت تلاش کرده است، او یک فرد بسیار قدرتمند است. و او خیلی خیلی سخت تلاش کرده است تا این توافق انجام شود. و حماس احترام زیادی برای او قائل است. آنها احترام زیادی برای قطر دارند، آنها احترام زیادی برای امارات متحده عربی و عربستان سعودی دارند."

او خطاب به خبرنگاری که پرسش او را پاسخ می‌داد، گفت که "همانطور که تو می‌دانی، سیگنال قوی از ایران نیز دریافت کردیم."

