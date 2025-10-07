به گزارش تابناک؛ در ۱۵ روز آینده، همچنان وقوع بارش در استانهای ساحلی شمال کشور ادامه خواهد داشت، اما شدت این بارشها کمتر از حد نرمال پیشبینی میشود.
بارشهای امسال در این مناطق هم با تأخیر نسبت به زمان معمول آغاز شده و هم از نظر مقدار، ضعیفتر از میانگین سالهای گذشته است.
بنابراین، طی حدود ۱۰ روز آینده نیز انتظار میرود میزان بارش در نواحی شمالی کمتر از حد نرمال باشد.
در بخشهای جنوبی و جنوبشرقی کشور نیز در برخی مناطق بارشهای رگباری محتمل است، اما در سایر نقاط کشور انتظار بارندگی قابل توجهی وجود ندارد.