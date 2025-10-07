En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تداوم بارش‌های ضعیف در شمال کشور

بارش‌های امسال در این مناطق هم با تأخیر نسبت به زمان معمول آغاز شده و هم از نظر مقدار، ضعیف‌تر از میانگین سال‌های گذشته است.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۰۸
| |
244 بازدید
تداوم بارش‌های ضعیف در شمال کشور

به گزارش تابناک؛ در ۱۵ روز آینده، همچنان وقوع بارش در استان‌های ساحلی شمال کشور ادامه خواهد داشت، اما شدت این بارش‌ها کمتر از حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.

بارش‌های امسال در این مناطق هم با تأخیر نسبت به زمان معمول آغاز شده و هم از نظر مقدار، ضعیف‌تر از میانگین سال‌های گذشته است.

بنابراین، طی حدود ۱۰ روز آینده نیز انتظار می‌رود میزان بارش در نواحی شمالی کمتر از حد نرمال باشد.

در بخش‌های جنوبی و جنوب‌شرقی کشور نیز در برخی مناطق بارش‌های رگباری محتمل است، اما در سایر نقاط کشور انتظار بارندگی قابل توجهی وجود ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آب و هوا هواشناسی وضعیت سازمان هواشناسی دمای هوا هوای گرم خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماندگاری هوای گرم در اغلب مناطق ایران
آخرین اخبار از آب و هوای کشور در ۵ روز آینده
هواشناسی: منتظر موج جدید گرما باشید
افزایش دمای هوا در روزهای آینده
پیش‌بینی دمای هوا و بارش شدید برای 5 روز آینده
ورود موج جدید گرمای بی‌سابقه به کشور
پیش‌بینی هواشناسی تهران طی پنج روز آینده
تهران از فردا گرم می‌شود
وضعیت آب و هوایی سراسر کشور در دو روز آینده
کاهش دمای هوا در راه است
تداوم هوای گرم در تهران
تداوم هوای گرم تا کی ادامه خواهد داشت؟
تهران گرم تر می شود
ثبت دمای 39 درجه ای برای مهاباد
هوای گرم تا ۲۰ مرداد در کشور ماندگار است
هشدار: آخر هفته‌ای داغ در انتظار ایرانیان
کاهش ۶درجه ای دما از یکشنبه
هواشناسی ایران امروز دوشنبه ۲۰ مرداد
کاهش دمای تهران از جمعه تا یکشنبه
آخرین وضعیت آب و هوایی کشور در سه روز آینده
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۷ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۲ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۰ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005aiu
tabnak.ir/005aiu