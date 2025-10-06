En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدودف: فرانسه رئیس‌جمهور ندارد!

رئیس‌جمهور پیشین روسیه گفت فرانسه رئیس‌جمهور ندارد زیرا «امانوئل ماکرون» اصلا اهمیتی به فرانسه نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۹۷
| |
13 بازدید

مدودف: فرانسه رئیس‌جمهور ندارد!

به گزارش تابناک، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت فرانسه ۱۴ ​​ساعت دوام آورد زیرا فرانسه رئیس‌جمهور ندارد.»

مدودف در ادامه پیامش با اشاره به رویکرد سیاسی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه افزود: «ماکرون فقط طرفدار درخشان کی‌یف، رفیق آلمان و بریتانیا و داور پرحرف آفریقا است اما او به فرانسه اهمیتی نمی‌دهد.»

او در پایان با زیر سوال بردن ماکرون گفت: «حتی اسب‌های قزاق ما (مردمی که تا اواخر قرن نوزدهم به‌طور خودمختار در اوکراین زندگی می کردند) که در سال ۱۸۱۴ وارد پاریس شدند، کار خود را بهتر انجام می‌دادند.»

سقوط پی‌درپی دولت‌ها و هرج‌ومرج سیاسی در فرانسه جایگاه امانوئل ماکرون را بیش از پیش تضعیف کرده است و در تازه‌ترین بحران این کشور، «سباستین لکورنو» هفتمین نخست‌وزیر منصوب شده توسط ماکرون روز دوشنبه پس از تجربه تنها ۲۷ روز فعالیت در این سمت، تصمیم گرفت به سریال استعفای نخست‌وزیران فرانسه طی یک سال گذشته ادامه دهد و کناره‌گیری کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه مدودف فرانسه ماکرون رئیس جمهور فرانسه نخست وزیر فرانسه استعفا انحلال پارلمان سقوط دولت خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مارین لوپن خواستار انحلال پارلمان فرانسه شد
اعتراف پدر «ماکرون» به نقشه رئیس‌جمهور فرانسه
در فرانسه چه خبر است؟
مخالفت ماکرون با تغییر نخست‌وزیر فرانسه
«ماکرون» مجلس ملی فرانسه را منحل کرد
ماکرون با استعفای نخست‌وزیر فرانسه موافقت کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۳ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aij
tabnak.ir/005aij