به گزارش تابناک، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت فرانسه ۱۴ ​​ساعت دوام آورد زیرا فرانسه رئیس‌جمهور ندارد.»

مدودف در ادامه پیامش با اشاره به رویکرد سیاسی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه افزود: «ماکرون فقط طرفدار درخشان کی‌یف، رفیق آلمان و بریتانیا و داور پرحرف آفریقا است اما او به فرانسه اهمیتی نمی‌دهد.»

او در پایان با زیر سوال بردن ماکرون گفت: «حتی اسب‌های قزاق ما (مردمی که تا اواخر قرن نوزدهم به‌طور خودمختار در اوکراین زندگی می کردند) که در سال ۱۸۱۴ وارد پاریس شدند، کار خود را بهتر انجام می‌دادند.»

سقوط پی‌درپی دولت‌ها و هرج‌ومرج سیاسی در فرانسه جایگاه امانوئل ماکرون را بیش از پیش تضعیف کرده است و در تازه‌ترین بحران این کشور، «سباستین لکورنو» هفتمین نخست‌وزیر منصوب شده توسط ماکرون روز دوشنبه پس از تجربه تنها ۲۷ روز فعالیت در این سمت، تصمیم گرفت به سریال استعفای نخست‌وزیران فرانسه طی یک سال گذشته ادامه دهد و کناره‌گیری کند.