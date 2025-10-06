کنایه یک نماینده به دعوای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u06cc\u062b\u0645 \u0638\u0647\u0648\u0631\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062f\u0644\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u062f\u0639\u0648\u0627\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0648 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u0633\u062a.\n