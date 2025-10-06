En
دلیل جاماندن ۵۷ هزار نفر از دریافت سود سهام عدالت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جزییات برگشتی واریز سود سهام عدالت ۱۰ بانک را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۸۸
| |
434 بازدید
دلیل جاماندن ۵۷ هزار نفر از دریافت سود سهام عدالت

به گزارش تابناک به نقل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، آمار برگشتی توزیع سود سهام عدالت نشان می‌دهد که مجموعا ۵۷۳۲۷ نفر از دارندگان سهام عدالت از دریافت سود این مرحله جا ماندند.

اداره توزیع سود اوراق بهادار سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: ۲۰۰۱ نفر از سهامداران عدالتی که در بانک شهر، ۲ هزار و ۴۴۳ سهامدار عدالتی که در بانک توسعه تعاون، ۴ هزار و ۳ نفر از سهامداران عدالتی که در بانک رفاه کارگران، ۲ هزار و ۲۴۷ نفر از سهامداران عدالتی که در بانک آینده، ۹۸۰ نفر از سهامدارانی که در بانک‌ سامان، یک هزار و ۸۲۰ سهامدار عدالتی که در بانک اقتصاد نوین، ۸ هزار و ۴۷۵ سهامدار عدالتی که در بانک تجارت، یک هزار و ۲۹۳ سهامدار عدالتی که در بانک پارسیان و ۱۷ هزار و ۷۷۰ سهامدار عدالتی که در بانک صادرات، ۸ هزار و ۸۱۷ سهامدار عدالتی که در بانک کشاورزی، ۵ هزار و ۶۸۵ سهامدار عدالتی که در بانک مسکن و یک هزار و ۷۹۳ سهامدار عدالتی که در بانک پاسارگاد در سنوات گذشته از طریق این بانک ها سود دریافت می‌کردند، در این مرحله به دلیل مشکل شماره شبای بانکی، سودی به حساب آنها واریز نشده است.

لازم به ذکر است: «شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین دلایلی است که سود به حساب سهامداران سهام عدالت واریز نمی شود. این سهامداران می‌توانند با رفع مشکل شماره شبای بانکی خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در مراحل بعدی سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.

گفتنی است، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

اداره توزیع سود اوراق بهادار سپرده‌گذاری مرکزی خاطر نشان کرد در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع شد.

لازم به ذکر است: ۱۹ بانک‌ «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک» در فرایند واریز مرحله دوم سود مشمولان سهام عدالت قرار داشتند.

همچنین در راستای افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، به جز پیامک بانک های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام رسان داخلی «بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ» برای مشمولان ارسال شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.

