En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 18
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۳۲۷۳۸
کد خبر:۱۳۳۲۷۳۸
289 بازدید
ریتم؛

در هوای سحر ؛ آرمان گرشاسبی

در هوای سحر قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران آرمان گرشاسبی موسیقی پاپ
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟