فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 18
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 480
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2125727" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1332738/2125727?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۲۷۳۸
289
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
22 October 2025
ریتم؛
در هوای سحر ؛ آرمان گرشاسبی
در هوای سحر قطعهای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و میشنوید.
https://www.tabnak.ir/005ahm
لینک کپی شد
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
آرمان گرشاسبی
موسیقی پاپ
