کد خبر:۱۳۳۲۷۲۴
ریتم؛

رخصت ؛ میلاد درخشانی

رخصت قطعه‌ای از میلاد درخشانی آهنگساز، نوازنده و خواننده که با همراهی مرشد علیرضا حجتی نواخته است. این دو نوازی تار و ضرب زورخانه را می‌بینید و می‌شنوید.
