پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو اعلام کرد که بارش‌ها تا پایان مهرماه کمتر از نرمال برآورد می‌شود و در بخش عمده‌ای از نیمه جنوبی، مرکز و شرق کشور مطابق فصل، بی‌بارش یا ناچیز خواهد بود، اما انتظار می‌رود بارش در آذرماه به نرمال گرایش داشته باشد. طی هفته آینده میانگین دمای هوا در نوار جنوبی و جنوب شرق کشور از ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

پیش بینی هواشناسی برای ۱۴ مهر ماه تا ۲۵ آبان ماه نشان می‌دهد طی هفته اول (۱۴ تا ۲۰ مهر) در استان‌های ساحلی خزر، نوار شمالی، شمال غرب و بخش‌های محدودی از ارتفاعات استان‌ها در جنوب شرق بارش رخ می‌دهد. بارش نوار شمالی کشور کمتر از نرمال است. سایر مناطق کشور بی‌بارش هستند یا بارش آنها کمتر از نرمال است. در این مدت میانگین دمای هوای استان‌ها در نوار جنوبی و جنوب شرق کشور از ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال و در سایر مناطق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود. بیشترین افزایش دما در نوار شمالی خراسان شمالی و کوهپایه‌های البرز جنوبی رخ می‌دهد.

همچنین در هفته دوم، در استان‌های ساحلی خزر، شمال غرب، زاگرس شمالی و بخش‌های محدودی از ارتفاعات استان‌ها در جنوب شرق بارش رخ می‌دهد که مقدار آن کمتر از نرمال است. سایر مناطق کشور بی‌بارش خواهند بود یا بارش آنها کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است. شرایط دما نیز در جنوب شرق، استان‌های ساحلی خلیج فارس نرمال تا یک درجه کمتر از آن و در سایر مناطق بین نرمال تا ۲ درجه بیش از آن پیش‌بینی شده است.

در ادامه، برای هفته سوم بارش در سواحل خزر در محدوده نرمال، سایر استان‌ها در نوار شمالی کشور، دامنه جنوبی البرز، زاگرس شمالی و میانی کمتر از نرمال برآورد می‌شودو دیگر مناطق بارش موثری نخواهند داشت. دما در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر نرمال تا یک درجه کمتر از آن، در استان‌های نوار شمالی کشور، دامنه‌های جنوبی کوه‌های البرز، زاگرس شمالی و میانی ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور نرمال خواهد بود.

در هفته چهارم بارش در بخش‌هایی از استان‌های ساحلی خزر در محدوده نرمال، سایر استان‌ها در نوار شمالی کشور و زاگرس شمالی کمتر از نرمال و بقیه مناطق کشور عمدتا بی‌بارش یا بارش آنها ناچیز برآورد می‌شود. شرایط دما نیز در نیمه شمالی، بخش‌هایی از دامنه‌های شرقی زاگرس جنوبی و مناطق فراساحل دریای عمان ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق در محدوده نرمال پیش بینی شده است.

انتظار می‌رود بارش کشور در هفته‌های پنجم و ششم، کمتر از نرمال باشد و دما در استان‌های نوار جنوبی، مرکز و راستای شرق کشور نرمال و برای سایر مناطق ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد شده است.