اشتباه عجیب در انتخاب واژه‌ها؛ همیاران درویش یا پرسپولیس؟

باشگاه پرسپولیس در واکنش به انتقادهای رسانه‌ها و پوشش ضرب و شتم هواداران توسط لیدرهای منتسب به این باشگاه، همه چیز را از بیخ و بن تکذیب می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۱۳
| |
546 بازدید

اشتباه عجیب در انتخاب واژه‌ها؛ همیاران درویش یا پرسپولیس؟

باشگاه پرسپولیس ضرب و شتم هواداران این تیم در ورزشگاه‌ها توسط لیدرهای منتسب به این باشگاه را گردن نگرفت و این موضوع را از بیخ و بن تکذیب کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از دیدار پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر، وقتی هواداران تیم سرخپوش تهرانی زیر مشت و لگدهای عده‌ای از اراذل و اوباش قرار گرفته بودند، تصاویری در فضای رسانه‌ای منتشر و نقدهایی به این باشگاه مطرح شد. اینکه لیدرها یا همان مشوق‌های باشگاه پرسپولیس در حمایت از رضا درویش هوادارانی را که علیه مدیرعامل این باشگاه شعار سر می‌دادند را ضرب و شتم می‌کردند.

تصاویر تلخ و البته تکراری که در حاشیه تمرین یا مسابقات سایر باشگاه‌ها و حتی تیم ملی هم بارها مشاهده شده، موجب انتقادهای زیادی به رضا درویش شده است. با این حال باشگاه پرسپولیس برای حل این مشکل، تصمیم گرفته به جای معذرتخواهی و برخورد با خاطیان این ماجرا، همه چیز را از بیخ و بن تکذیب کند. مدیر فرهنگی باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه به سایت این باشگاه گفت: «بر اساس بررسی تمام جوانب، مشخص شد، شواهدی مبنی بر دخالت مشوقین و همیاران باشگاه در بروز وقایع رخ داده در سکوها، مشاهده نشده است.»

البته ناگفته نماند که احتمالاً صحبت‌های منتشر شده از سوی مدیر فرهنگی! باشگاه پرسپولیس اشتباه نیست و شاید در استفاده از واژه‌ها دچار اشتباه شده است. چراکه نقد به ماجرای رقم خورده همین بوده که افرادی که هواداران پرسپولیس را مورد ضرب و شتم قرار دادند، مشوق تیم پرسپولیس نبوده و مشوق رضا درویش هستند. در غیر این صورت دلیلی نداشته پس از شعار هواداران علیه مدیریت باشگاه، آنها از سوی لیدرهایی که منتسب به باشگاه پرسپولیس هستند، زیر مشت و لگد قرار بگیرند. طبیعتاً مشوق باشگاه پرسپولیس صرفاً به تشویق تیمش می‌پردازد و انتقاد به بدنه مدیریت، کادرفنی و بازیکنان در همه جای دنیا روی سکوها وجود دارد.

جالب اینکه دو سال پیش هم در تمرین استقلال، تعدادی از لیدرهای منتسب به باشگاه استقلال که هواخواه حجت کریمی، مدیرعامل وقت این باشگاه بودند در حاشیه تمرین آبی‌پوشان به ضرب و شتم هواداران پرداختند که یک روز بعد، از هوادارانی که کتک خورده بودند دلجویی شد و حجت کریمی هم انتساب این افراد با خودش را رد کرده بود.

رضا درویش پرسپولیس وحید هاشمیان استقلال گل‌گهر سیرجان حجت کریمی
