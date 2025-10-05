بلندگوهایی برای سرکوب صدای معترضان؛ لیدرهایی حامی درویش، نه پرسپولیس!

استفاده از بلندگو و ضرب‌وشتم هواداران معترض، پرده‌ای جدید از حامیان رضا درویش است که توسط تعدادی از لیدرهای باشگاه به نمایش درآمد. ورزشگاه شهر قدس ساعات ملتهبی را در بازی پرسپولیس و گل‌گهر پشت سرگذاشت و به اتفاقات آن باید رسیدگی شود.

در شرایطی که سازمان لیگ در قانونی محدود کننده برای رسانه‌ها، اعلام کرده خبرنگاران حق فیلمبرداری در ورزشگاه‌ها را ندارند، تعدادی از لیدرهای پرسپولیس از این موضوع سوءاستفاده کرده و به سراغ خبرنگاران رفتند و با آنها هم درگیری لفظی داشتند. یکی از همیاران هوادار پرسپولیس در زمان اعتراض هواداران به درویش، از خبرنگاران فیلم می‌گرفت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، غروب جمعه‌ای که گذشت برای عده‌ای دلگیرتر از دیگران بود. همان‌هایی که با هزاران سختی و مشکل خود را به ورزشگاه شهرقدس رساندند تا علاوه بر تماشای بازی تیم محبوب‌شان، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند، دریغ از اینکه برای مقابله با این موضوع تمهیداتی از سوی باشگاه پرسپولیس اندیشیده شده بود. از سویی تعدادی از لیدرها پا را فراتر گذاشته و با تعدادی از تماشاگران معترض، درگیر هم شدند.

پرسپولیس در حالی مقابل گل‌گهر قرار گرفت که برخی اتفاقات و افشاگری‌ها درباره نقل‌وانتقالات، باعث شده رضا درویش به مدیری نامحبوب تبدیل شود. مدیرعامل پرسپولیس که از فصل گذشته با اعتراضات و انتقادات زیادی مواجه است، در همین هفته‌های ابتدایی لیگ برتر جاری، اوضاع را علیه خود می‌بیند. در واقع شعار علیه او به برنامه عادی و روتین هوادارانی تبدیل شده که خود را به ورزشگاه محل برگزاری بازی سرخپوشان پایتخت می‌رسانند؛ تهران و شهرستان هم ندارد و نارضایتی از رضا درویش اوج گرفته است.

در این میان تساوی‌های پی‌درپی پرسپولیس با هاشمیان مزید برعلت شده تا هواداران کُنش‌هایی داشته باشند که به شکلی علنی نشان دهند اوضاع اصلاً باب میل آنها نیست. چه‌بسا مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای درویش هم باعث شده تا هواداران برای فریاد زدن شعارهایی علیه او هیچ ابایی نداشته باشند، بلکه مدیرعامل بالاخره صدای‌شان را بشنود و آن را انکار نکند! در چنین شرایطی از یک ساعت مانده تا شروع بازی پرسپولیس مقابل گل‌گهر، همان تعداد هواداری که در ورزشگاه حاضر شده بودند علیه رضا درویش شعار «حیا کن رها کن» سر دادند و تنها دقایقی از سوت آغاز بازی توسط کوپال ناظمی گذشته بود که شعارها تندتر و بیشتر شد. اوضاع به‌گونه‌ای بود که شبکه سه ترجیح داد صدای ورزشگاه را ببندد تا بینندگان تلویزیونی از آنچه در قلعه حسن‌خان می‌گذرد، مطلع نشوند!

همه اینها تنها بخش کوچکی از ساعات ملتهب ورزشگاه شهر قدس بود چرا که به نظر می‌رسد لیدرهای منتسب به باشگاه پرسپولیس، با پیش‌بینی چنین وضعیتی، تمهیداتی اتخاذ کردند تا بتوانند با معترضان مقابله کنند. در این بین، لیدرهای باشگاه پرسپولیس شامل «ع.ا»، «س.ط» و «ر.ش» خارج از ورزشگاه، جلسه‌ای میان خود برگزار کردند تا به‌زعم خود برای کنترل حواشی روی سکوها هماهنگی لازم را داشته باشند. البته این موضوع با یک اقدام عجیب، بیشتر به چشم آمد و مشخصاً آنها برای تحت تأثیر قراردادن صدای معترضان، بلندگو به ورزشگاه بردند. مسئله‌ای که با اعتراض شدید باشگاه میهمان هم مواجه شد و هنوز نیمه نخست به اتمام نرسیده بود که باشگاه گل‌گهر در صفحه رسمی‌اش نوشت: «علی‌رغم اعتراض گل‌گهر به استفاده غيرقانونی لیدرهای پرسپولیس از بلندگو که صدای بلند آن، حتی برای گزارش‌ مسابقه در پخش تلویزیونی هم مشکلاتی ایجاد کرده، همچنان از سوی عوامل برگزاری مسابقه تذکر یا دستوری برای جمع‌آوری این بلندگوها داده نشده است. این در حالی است که در همه ورزشگاه‌های ایران، استفاده از بلندگو غیرقانونی اعلام شده است.»

عجیب است که یکی، دو دهه پیش استفاده از بلندگو در ورزشگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مرسوم بود و حالا هواداران آنها به سبک نوین و آنچه در ورزشگاه‌های اروپا شاهد هستیم، تیم‌های خود را تشویق می‌کنند و بر زیبایی‌های ورزشگاه‌ها می‌افزایند، اما حالا لیدرهای پرسپولیس تصمیم گرفته‌اند سراغ حربه‌ای بروند که هیچگاه خوشایند هواداران در ایران نبوده است. نکته مهم‌تر اینکه استفاده از بلندگو سال‌هاست ممنوع شده؛ موضوعی که در پایان بازی هم در صحبت‌های اعضای گل‌گهر وجود داشت. مهدی تارتار سرمربی گل‌گهر در نشست خبری گفت: «استفاده از بلندگو توسط لیدرهای پرسپولیس واقعاً عجیب بود. ما حتی نمی‌توانستیم با بازیکنان صحبت کنیم. فکر نمی‌کنم بلندگو در ورزشگاه مجاز باشد. این موضوع تمرکز همه را گرفت و چنین اتفاقاتی نباید رخ دهد.» آرمان اکوان بازیکن این تیم هم تأکید کرد که استفاده از بلندگو توسط هواداران را در این فصل ندیده بود. حیدر افسری، سرپرست تیم سیرجانی هم چنین موضعی داشت: «استفاده از بلندگو ممنوع است و دلیل استفاده از آن را نمی‌دانم، اما هر چه بود تخلف بود. نیمه اول بارها اعتراض کردیم و ناظران بازی و نماینده سازمان لیگ هم تماس گرفتند تا موضوع قطع شود، اما نشد.»

نکته تأسف‌بار اینکه حامیان رضا درویش برای مقابله با اعتراضات به همین هم بسنده نکردند. در واقع لیدرهای پرسپولیس که با بلندگو روی سکوها حاضر شدند و با ایجاد سروصدا سعی داشتند شعارهای اعتراضی علیه مدیرعامل باشگاه کمتر شنیده شود، در مواردی هواداران معترض را مورد ضرب‌وشتم هم قرار دادند که تصاویر و ویدیوهایی از این اتفاق تلخ در برخی رسانه‌ها منتشر شد. از سویی در شرایطی که سازمان لیگ در قانونی محدودکننده برای رسانه‌ها، اعلام کرده خبرنگاران حق فیلمبرداری در ورزشگاه‌ها را ندارند، تعدادی از لیدرهای پرسپولیس از این موضوع سوءاستفاده کرده و به سراغ خبرنگاران رفتند و با آنها هم درگیری لفظی داشتند.

یکی از همیاران هوادار پرسپولیس در زمان اعتراض هواداران به درویش، از خبرنگاران فیلم می‌گرفت. براساس گفته یکی از خبرنگاران حاضر در ورزشگاه، اقدام عجیب و زشت دیگری هم انجام شد و از هواداران که علیه درویش شعار می‌دادند، چه سکوی بانوان و چه آقایان، فیلمبرداری می‌شد! در هر حال مسئولان کمیته فرهنگی و کانون هواداران باشگاه باید پاسخگوی این بدعت زشت و اتفاقات ناخوشایند در روز بازی با گل‌گهر باشند.