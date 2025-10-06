ادعای جدید درباره قرارداد تسلیحاتی ایران و روسیه

به گزارش تابناک، پایگاه «Turdef» مدعی شده است که براساس سندی فاش‌شده از شرکت روسی «KRET»، ایران قصد دارد ۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ از روسیه خریداری کند تا ناوگان هوایی فرسوده خود را نوسازی کند.

در این گزارش آمده است سند منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، جزئیاتی از تجهیزات و سامانه‌های اختصاص‌یافته برای این جنگنده‌ها را آشکار می‌کند.

ناوگان فعلی نیروی هوایی ایران شامل جنگنده‌های قدیمی اف-۴، اف-۵ و اف-۱۴ است، در حالی که سوخو-۳۵ با رادار پیشرفته «Irbis-E» و موتورهای قدرتمند «AL-41F1S» یکی از مهم‌ترین جنگنده‌های نسل ۴.۵ روسیه به شمار می‌رود.