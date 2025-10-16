۲۴/مهر/۱۴۰۴
فیلم
>>
موسیقی
ریتم؛
آه ایران ؛ میلاد درخشانی
آه ایران قطعهای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است. این تک نوازی تار را در تابناک میبینید و میشنوید.
ویدیوهای مرتبط
آه ایران ؛ میلاد درخشانی
آه ایران قطعهای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است. این تک...
مسعود صادقلو: همسرم باید مثل مهشید زن ابی باشد!
مسعود صادقلو، خواننده پاپ در مصاحبه با علی ضیا درباره معیارش برای ازدواج...
بنشین تماشایت کنم ؛ آرمان گرشاسبی
بنشین تماشایت کنم قطعهای از آرمان گرشاسبی متکی بر شعری از فریدون مشیری...
فایده نداره ؛ علیرضا افتخاری
فایده نداره قطعهای عاشقانه از علیرضا افتخاری خواننده موسیقی کلاسیک...
کاننِ دائمی از پیشکش موسیقایی ؛ باخ
کاننِ دائمی از پیشکش موسیقایی، BWV 1079 | Canon perpetuus from...
دروغ نگو ؛ مهدی مقدم
دروغ نگو قطعهای از مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
اجرای «جان مریم» توسط سفیر کره جنوبی را ببینید
«کیم جون پیو» سفیر کره جنوبی در ایران، قطعه ماندگار «جان مریم» را در...
حرکت عجیب خوانندگان پاپ در برج میلاد
کنسرت «سون بند» در فضای باز برج میلاد، تصویری جذاب از قدیمی ترین گروه...
دلشدگان ؛ میلاد درخشانی
دلشدگان، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان و آهنگسازی حسین علیزاده....
اجرای بداهه علیرضا قربانی در کنسرت کانادا
بخشی از اجرای بداهه و احساسی علیرضا قربانی در کنسرت کانادا در تاریخ 16...
سخنان رهبر ارکستر اسرائیلی درباره جنایت اسرائیل
سخنان رهبر ارکستر اسرائیلی درباره جنایت اسرائیل در غزه در بی بی سی پرامز...
بوسه ؛ آرمان گرشاسبی
بوسه قطعهای از آرمان گرشاسبی متکی بر شعری از احسان حائری و موسیقی اشکان...
صیاد ؛ علیرضا افتخاری
صیاد قطعهای از علیرضا افتخاری خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی متکی بر...
کنسرت راک رئیسجمهور آرژانتین را ببینید
خاویر مایلی رئیسجمهور آرژانتین مراسم رونمایی از کتاب خود در بوئنوسآیرس...
ما را همه شب نمیبرد خواب ؛ محمدرضا شجریان
ما را همه شب نمیبرد خواب غزلی از سعدی است که محمدرضا شجریان به همراه...
جزئیات کشف شنود در خانه خواننده پاپ!
رهام هادیان خواننده گروه ماکان بند از شنود گذاشتن در عروسکی که به او...
سووشون ؛ علیرضا قربانی
سووشون قطعهای از علیرضا قربانی متکی بر شعر محمد سلمانی و آهنگسازی...
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
ویدیویی بامزه از همصحبتی مادربزرگ 116 ساله با دختر 83 سالهاش در روستای...
امیر تتلو از شجریان بیشتر طرفدار دارد!
محمدعلی ابطحی رئیس دفتر خاتمی در دولت اصلاحات گفت: «صفحه اینستاگرام...
توکاتا، آداجیو و فوگ در دو ماژور ؛ باخ
توکاتا، آداجیو و فوگ در دو ماژور، BWV 564 | Toccata, Adagio and Fugue in...
نمایش بیشتر
