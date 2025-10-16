En
کد خبر:۱۳۳۲۶۹۸
ریتم؛

آه ایران ؛ میلاد درخشانی

آه ایران قطعه‌ای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است. این تک نوازی تار را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران میلاد درخشانی
