۲۲/مهر/۱۴۰۴
Tuesday 14 October 2025
۰۷:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 32
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 480
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2125620" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1332693/2125620?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۲۶۹۳
کد خبر:۱۳۳۲۶۹۳
295
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
14 October 2025
ریتم؛
فایده نداره ؛ علیرضا افتخاری
فایده نداره قطعهای عاشقانه از علیرضا افتخاری خواننده موسیقی کلاسیک ایران است. این قطعه را در تابناک میبینید و میشنوید.
https://www.tabnak.ir/005ah3
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
علیرضا افتخاری
موسیقی سنتی
لیریک
لیریک آهنگ
متن آهنگ
ویدیوهای مرتبط
فایده نداره ؛ علیرضا افتخاری
فایده نداره قطعهای عاشقانه از علیرضا افتخاری خواننده موسیقی کلاسیک...
کاننِ دائمی از پیشکش موسیقایی ؛ باخ
کاننِ دائمی از پیشکش موسیقایی، BWV 1079 | Canon perpetuus from...
دروغ نگو ؛ مهدی مقدم
دروغ نگو قطعهای از مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
اجرای «جان مریم» توسط سفیر کره جنوبی را ببینید
«کیم جون پیو» سفیر کره جنوبی در ایران، قطعه ماندگار «جان مریم» را در...
حرکت عجیب خوانندگان پاپ در برج میلاد
کنسرت «سون بند» در فضای باز برج میلاد، تصویری جذاب از قدیمی ترین گروه...
دلشدگان ؛ میلاد درخشانی
دلشدگان، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان و آهنگسازی حسین علیزاده....
اجرای بداهه علیرضا قربانی در کنسرت کانادا
بخشی از اجرای بداهه و احساسی علیرضا قربانی در کنسرت کانادا در تاریخ 16...
سخنان رهبر ارکستر اسرائیلی درباره جنایت اسرائیل
سخنان رهبر ارکستر اسرائیلی درباره جنایت اسرائیل در غزه در بی بی سی پرامز...
بوسه ؛ آرمان گرشاسبی
بوسه قطعهای از آرمان گرشاسبی متکی بر شعری از احسان حائری و موسیقی اشکان...
صیاد ؛ علیرضا افتخاری
صیاد قطعهای از علیرضا افتخاری خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی متکی بر...
کنسرت راک رئیسجمهور آرژانتین را ببینید
خاویر مایلی رئیسجمهور آرژانتین مراسم رونمایی از کتاب خود در بوئنوسآیرس...
ما را همه شب نمیبرد خواب ؛ محمدرضا شجریان
ما را همه شب نمیبرد خواب غزلی از سعدی است که محمدرضا شجریان به همراه...
جزئیات کشف شنود در خانه خواننده پاپ!
رهام هادیان خواننده گروه ماکان بند از شنود گذاشتن در عروسکی که به او...
سووشون ؛ علیرضا قربانی
سووشون قطعهای از علیرضا قربانی متکی بر شعر محمد سلمانی و آهنگسازی...
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
ویدیویی بامزه از همصحبتی مادربزرگ 116 ساله با دختر 83 سالهاش در روستای...
امیر تتلو از شجریان بیشتر طرفدار دارد!
محمدعلی ابطحی رئیس دفتر خاتمی در دولت اصلاحات گفت: «صفحه اینستاگرام...
توکاتا، آداجیو و فوگ در دو ماژور ؛ باخ
توکاتا، آداجیو و فوگ در دو ماژور، BWV 564 | Toccata, Adagio and Fugue in...
سه طلاق پدر و مادر خواننده پاپ؛ کار به محلل نرسید
امیر مقاره در مصاحبه با امیرحسین قیاسی فاش کرد: «پدر و مادرم سه دفعه از...
99 درصد ایرانیها را با یک پرس چلوکباب میتوانید بخرید!
پویا پورجلیل مشهور پویا خواننده لس آنجلسی در اظهارنظری جنجالی گفت:...
بیقرار ؛ آرمان گرشاسبی
بیقرار قطعهای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق