بی‌میلی عجیب برای برد در فوتبال ایران

کیفیت فنی و آماری بیست‌وپنجمین دوره لیگ‌برتر، نه‌تنها راضی‌کننده نیست بلکه حیرت‌انگیز است. آمار نشان می‌دهد که نیمی از ۴۸ بازی برگزار شده، با تساوی به اتمام رسیده است.
بعد از انجام ۶ هفته از مسابقات و برگزاری ۴۸ بازی، دقیقا نیمی از مسابقات یعنی ۲۴ مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده است! آماری که به شکلی کاملا روشن گویای وضعیت مسابقات لیگ برتر است.
 
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، شب گذشته با برگزاری مسابقه بین تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال در ورزشگاه تختی تهران پرونده هفته ششم لیگ برتر هم بسته شد. با برگزاری این مسابقه و به دلیل فرا رسیدن فیفادی مهرماه لیگ برتر موقتا تعطیل شده است.
 
پیش از شروع فصل نقل و انتقالات تابستانی اتفاقاتی افتاد که همه را به هیجان بالای لیگ بیست و پنجم امیدوار کرد. تیم‌ها به خصوص ۴ تیم معمولا مدعی لیگ برتر یعنی پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور هزینه‌های سرسام‌آوری انجام دادند و بازیکنان گران قیمتی را جذب کردند.
 
به این ترتیب به نظر می‌رسید که در فصل بیست پنجم شاهد بازی‌های زیبا، هیجان انگیز و پرگلی باشیم. این اصلا انتظار بیهوده‌ای نبود و کاملا منطقی به نظر می‌رسید، اما اتفاقی که افتاده کاملا برعکس است.
 
اکثر بازی‌های لیگ بسیار کم‌هیجان، کم‌موقعیت و کسل کننده از آب درآمده است و همه اهالی فوتبال از این اتفاق ناامید و بهت‌زده شده‌اند. البته برخی مسائل مثل کیفیت پایین زمین‌های چمن ورزشگاه‌ها، تغییرات فراوان در تیم‌ها، شیوع گسترده پدیده نتیجه‌گرایی و فوتبال دفاعی هم در این اتفاق موثر بوده‌اند. ولی واقعیت این است که اگر قرار بود شاهد چنین بازی‌های بی‌کیفیتی باشیم چرا باشگاه‌ها این هزینه‌های سرسام‌آور را انجام داده‌اند.
 
کیفیت پایین مسابقات چیزی نیست که فقط با تماشای بازی‌ها قابل درک باشد. آمار‌های مختلفی این موضوع را تایید می‌کند، اما یک آمار عجیب و باورنکردنی در این ۶ هفته به دست آمده است.
 
بعد از انجام ۶ هفته از مسابقات و برگزاری ۴۸ بازی، دقیقا نیمی از مسابقات یعنی ۲۴ مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده است! آماری که به شکلی کاملا روشن گویای وضعیت مسابقات لیگ برتر است.
 
هفته‌های سوم و پنجم با ۵ تساوی بیشترین و هفته‌های اول و چهارم هم با ۳ تساوی کمترین تساوی‌ها را در خود داشتند. ضمن این که ۱۱ بازی با تساوی یک – یک و ۱۰ بازی هم با تساوی بدون گل تمام شده است. تساوی‌های دو – دو، ۳ – ۳ و ۴ – ۴ هم هر کدام یک بار رقم خورده‌اند.
 
شاید تعداد زیادِ تساوی‌ها به خودیِ خود به معنای بی‌کیفیت بودن و بی‌هیجان بودن بازی‌های این فصل نباشد، اما این که ۲۱ مسابقه از ۴۸ مسابقه با تساوی‌های بدون گل یا یک – یک به پایان رسیده است نشان از تمایل افراطی تیم‌های به احتیاط و نباختن دارد.
 
تعداد تساوی‌ها
 
هفته ششم: ۴ تساوی
 
هفته پنجم:۵ تساوی
 
هفته چهارم: ۳ تساوی
 
هفته سوم: ۵ تساوی
 
هفته دوم: ۴ تساوی
 
هفته اول ۳ تساوی
 
تنوع تساوی‌ها از نظر تعداد گل
 
بدون گل: ۱۰ بازی
 
یک - یک: ۱۱ بازی
 
دو - دو: یک بازی
 
۳-۳: یک بازی
 
۴ - ۴: یک بازی
