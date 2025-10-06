En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

Honeywell و گوگل؛ هوش مصنوعی صنایع در مسیر اتوماسیون

شرکت Honeywell با همکاری گوگل، سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ای را برای خودکارسازی عملیات صنعتی معرفی کرد. همزمان، چین با نصب نزدیک به ۳۰۰ هزار ربات صنعتی و هند با توسعه بتن پایدار مبتنی بر ضایعات صنعتی، روند جهانی اتوماسیون و پایداری در تولید را شتاب بخشیده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۴۲
| |
275 بازدید

Honeywell و گوگل؛ هوش مصنوعی صنایع در مسیر اتوماسیون

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در جدیدترین تحولات فناوری صنعتی، شرکت Honeywell با بهره‌گیری از پلتفرم هوش مصنوعی Google Gemini، سیستم‌هایی را معرفی کرده که می‌توانند وظایف پیچیده صنعتی مانند طراحی پروژه‌ها، نگهداری تجهیزات و مدیریت انبار را به‌صورت خودکار انجام دهند. این فناوری با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در شرایط کمبود نیروی کار طراحی شده و انتظار می‌رود از سال آینده در دسترس مشتریان قرار گیرد.

در همین حال، چین با نصب بیش از ۲۹۵ هزار ربات صنعتی در سال جاری، جایگاه خود را به‌عنوان پیشرو جهانی در اتوماسیون صنعتی تثبیت کرده است. این کشور با سرمایه‌گذاری گسترده در طرح‌های دولتی، بیش از نیمی از بازار جهانی ربات‌های صنعتی را در اختیار دارد و روند صادرات صنعتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

هند نیز در راستای پایداری و کاهش اثرات زیست‌محیطی، بتنی مبتنی بر فناوری ژئوپلیمر و ضایعات صنعتی توسعه داده است. این بتن نه تنها انتشار دی‌اکسید کربن را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های ساخت را نیز تا ۲۰٪ کاهش می‌دهد و برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سازه‌های اضطراری مناسب است.

این تحولات نشان می‌دهد که صنایع جهانی با تمرکز بر هوش مصنوعی، اتوماسیون و مواد پایدار، مسیر خود را به سوی تولید کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست هموار می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوگل هوش مصنوعی اتوماسیون چین و هند فناوری علم تکنولوژی
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توسعه ابزار هوش مصنوعی که مواد نو را با قوانین طراحی خاص خلق می‌کند
شیائومی با فناوری خنک‌سازی مایع تحولی در تراشه‌های هوش مصنوعی رقم زد
استارتاپ شیلیایی با هوش مصنوعی، مصرف آب مزارع را تا ۳۰ درصد کاهش داد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005agE
tabnak.ir/005agE