Honeywell و گوگل؛ هوش مصنوعی صنایع در مسیر اتوماسیون

شرکت Honeywell با همکاری گوگل، سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ای را برای خودکارسازی عملیات صنعتی معرفی کرد. همزمان، چین با نصب نزدیک به ۳۰۰ هزار ربات صنعتی و هند با توسعه بتن پایدار مبتنی بر ضایعات صنعتی، روند جهانی اتوماسیون و پایداری در تولید را شتاب بخشیده‌اند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در جدیدترین تحولات فناوری صنعتی، شرکت Honeywell با بهره‌گیری از پلتفرم هوش مصنوعی Google Gemini، سیستم‌هایی را معرفی کرده که می‌توانند وظایف پیچیده صنعتی مانند طراحی پروژه‌ها، نگهداری تجهیزات و مدیریت انبار را به‌صورت خودکار انجام دهند. این فناوری با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در شرایط کمبود نیروی کار طراحی شده و انتظار می‌رود از سال آینده در دسترس مشتریان قرار گیرد.

در همین حال، چین با نصب بیش از ۲۹۵ هزار ربات صنعتی در سال جاری، جایگاه خود را به‌عنوان پیشرو جهانی در اتوماسیون صنعتی تثبیت کرده است. این کشور با سرمایه‌گذاری گسترده در طرح‌های دولتی، بیش از نیمی از بازار جهانی ربات‌های صنعتی را در اختیار دارد و روند صادرات صنعتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

هند نیز در راستای پایداری و کاهش اثرات زیست‌محیطی، بتنی مبتنی بر فناوری ژئوپلیمر و ضایعات صنعتی توسعه داده است. این بتن نه تنها انتشار دی‌اکسید کربن را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های ساخت را نیز تا ۲۰٪ کاهش می‌دهد و برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سازه‌های اضطراری مناسب است.

این تحولات نشان می‌دهد که صنایع جهانی با تمرکز بر هوش مصنوعی، اتوماسیون و مواد پایدار، مسیر خود را به سوی تولید کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست هموار می‌کنند.