قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 14 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در واکنش به سیاستهای ارزی بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته، وارد روند نزولی شد.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در حال حاضر، نقش سرمایهای خودرو نسبت به سالهای گذشته بهطور محسوسی کاهش یافته و بیش از یک سال است که این بازار دیگر جذابیت پیشین خود را برای سرمایهگذاران ندارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که هرگونه اختلال در روند تولید یا عرضه خودرو، همراه با افزایش نرخ ارز به سطوح بالاتر، میتواند بار دیگر زمینهساز بازگشت نگاه سرمایهای به خودرو و در نتیجه جهش قیمتی آن شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
اکستریم TX طلایهدار تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی بود. بر همین مبنا، این کراساوور مونتاژی 90 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 610 میلیون تومان رسید.
میان محصولات کرمانموتور، کیامسی A5 افت قیمت 25 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ دو میلیارد و 130 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از سوی دیگر، جک J4 خلاف جهت بازار حرکت کرد و با رشد 50 میلیون تومانی به قله یک میلیارد و 250 میلیون تومان رسید.
فیدلیتی الیت (5 نفره) نسبت به روز گذشته 46 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ معاملاتی دو میلیارد و 570 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود. از طرفی، دیگنیتی پرایم 40 میلیون تومان کاهش قیمت یافت و با نرخ دو میلیارد و 200 میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شد.
میان محصولات مونتاژی سایر شرکتها، لوکانو L8 خلاف جهت بازار حرکت کرد. بر همین اساس، این کراساوور مونتاژی رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 600 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.
قیمت خودروهای داخلی
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 36 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 974 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ریرا نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرد تا به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 770 میلیون تومان سقوط کند.
میان محصولات سایپا، شاهین GL نسبت به روز گذشته 21 میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی 966 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شد. همچنین، اطلس GL افت قیمت 14 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 766 میلیون تومان خرید و فروش شود.