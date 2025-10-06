توقف اجرای حکم قصاص در پرونده قتل امیرمحمد خالقی

اجرای حکم قصاص در پرونده قتل امیرمحمد خالقی به دلیل رسیدگی به جرایم دیگر متهمان موقتاً متوقف شد.

پرونده قتل «امیرمحمد خالقی» در حالی به مرحله اجرای حکم رسیده بود که اکنون اجرای قصاص متوقف شده است.



به گزارش تابناک به نقل از رکنا، حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، وکیل اولیای دم، اعلام کرد: یکی از دلایل وقفه در اجرای حکم قصاص، وجود پرونده دیگری برای یکی از متهمان در دادسرای ناحیه ۲۹ ویژه جرایم اطفال و نوجوانان (شعبه سوم بازپرسی) است. این پرونده مربوط به سایر جرایم متهمان دستگیر شده است که پیش از ارتکاب قتل، چند فقره سرقت نیز انجام داده بودند و شکایت‌های متعددی علیه آنان ثبت شده است.



به گفته وکیل اولیای دم، اتهامات دیگر متهمان شامل «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار»، «معاونت در سرقت» و «قاپیدن گوشی‌های همراه» است که همگی با همکاری متهم بزرگسال پرونده قتل امیرمحمد خالقی صورت گرفته است.

این پرونده در اواخر مردادماه امسال با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی شعبه بازپرسی دادسرا مواجه شد و اخیراً نیز برای اتهامات دیگر متهمان کیفرخواست صادر شده و باید برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه صالح ارجاع شود.



بر اساس این اظهارات، توقف اجرای حکم قصاص احتمالا به دلیل رسیدگی به جرایم دیگر متهمان است تا در صورت محکومیت در پرونده‌های جدید، مجازات‌های آنان به طور کامل اعمال شود.