En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد

ترامپ ادعا کرد: اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را دوباره آغاز کند ما دیگر اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند تا دوباره به ایران حمله کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۰۴
| |
3425 بازدید

ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دویست و پنجاهمین مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی آمریکا ادعاها و اظهارات بی اساس خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد که ما برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم و امیدوارم آنها دوباره شروع به بازسازی آن نکنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ ادعا کرد: اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را دوباره آغاز کند ما دیگر اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند تا دوباره به ایران حمله کنیم.

وی با بیان این ادعا که خلبانان B۲ به مدت ۲۲ سال برای «عملیات چکش نیمه‌شب» آموزش دیده‌ بودند، مدعی شد: ما ۳۰ موشک تاماهاوک از ناوگان خود شلیک کردیم چرا که ایران نباید بمب اتم داشته باشد.

درحالیکه ایران بارها اعلام کرده است که به‌ دنبال سلاح هسته‌ای نیست و این موضوع برخلاف باورهای قطعی نظام و فتوای مقام معظم رهبری است، ترامپ ادعا کرد: اگر ما به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نمی‌کردیم آنها یک ماه بعد بمب اتم تولید می‌کردند.

ترامپ در ادامه این مراسم با بیان این ادعا که در حال فرو نشاندن آتش جنگ‌های زیادی در سراسر دنیا است، خطاب به پرسنل نیروی دریایی آمریکا، گفت: ما نمی‌خواهیم شما را به نبرد بفرستیم مگر اینکه ضروری باشد.
وی همچنین با اشاره به جنگ ویتنام، افزود: ما به راحتی می‌توانستیم در آن جنگ پیروز شویم اما در آن زمان بیش از حد سیاسی عمل کردیم.

ترامپ همچنین ادعا کرد که ایالات متحده می‌توانست در جنگ افغانستان یا در هر جنگ دیگری به پیروزی‌های آسان دست یابد و گفت: بعد از این سیاسی عمل نخواهیم کرد و فقط به دنبال پیروزی خواهیم بود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به توانمندی‌های فنی نیروی دریایی این کشور، افزود: ما در زمینه زیردریایی‌ها ۲۵ سال جلوتر از هر کشور دیگری هستیم، هیچ کشوری در این زمینه حتی نزدیک به ما نیست و نمی‌تواند با ما رقابت کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که یک سال قبل از حمله به برج‌های بانک تجارت جهانی در نیویورک درباره اسامه بن لادن هشدار داده بود و گفت: اما به هشدار من توجهی نشد و یک سال بعد، او آنجا را منفجر کرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به حملات اخیر نیروهای دریایی آمریکا به قایق‌هایی که به ادعای او مواد مخدر حمل می‌کردند، تاکید کرد: شما خودتان می‌بینید که دیگر هیچ قایقی در آب نیست و حتی قایق‌های ماهیگیری هم باقی نمانده‌اند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با لحنی کنایه‌آمیز اعضای حزب دموکرات آمریکا را به حشرات موذی تشبیه کرد و گفت: آنها مانند یک پشه کوچک روی شانه ما نشسته‌اند و باید مراقب باشیم.

وی همچنین با اشاره به پیروزی‌های تاریخی ایالات متحده افزود: ما جنگ جهانی اول و دوم و همه نبردهای بین آن دو جنگ جهانی را بردیم و چیزی درباره شکست نمی‌دانیم زیرا افتخار را بر افتخار افزودیم.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در ادامه با تأکید بر قدرت نظامی و مأموریت‌های جهانی نیروی دریایی آمریکا، از عملکرد این نیرو در مقابله با به گفته وی تهدیدات دریایی و تروریستی تمجید کرد و آن را نماد شکوه و پیروزی ایالات متحده دانست.

ترامپ در پایان با اشاره به قدرت بازدارندگی نیروی دریایی این کشور، مدعی شد: به محض اینکه ناو هواپیمابر، رزمناو یا ناوشکن آمریکا در افق ظاهر شود، دشمنان ایالات متحده در سراسر جهان می‌دانند که انتخاب آنها بسیار ساده است، یا باید آمریکا را در آرامش رها کنند یا با آتش و خشم بی‌سابقه‌ای مواجه شوند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا ایران اولتیماتوم تهدید بمب اتم انرژی هسته ای حمله به ایران حمله آمریکا به ایران برنامه هسته ای
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجری نزدیک به ترامپ: درگیری با ایران خودکشی است
هاشمی: مذاکرات برد-برد است، اما ترامپ بازی را بهم می‌زند!
ترامپ خواهان جنگ با ایران نیست / پیشنهاد تهران بررسی می‌شود
ترامپ تهدید توخالی اش را علیه ایران تکرار کرد
آژانس چگونه اعتماد جهانی را از دست داد؟
فریدون عباسی: حرف‌های ترامپ خالی بندی است
پیام دیپلماتیک عراقچی به جهان
اهداف ترامپ از ادامه مذاکرات با ایران
گاردین: حمله به ایران، جهان را ناامن‌تر کرد
ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد
ایران، بهانه ترامپ برای درخواست تشدید تدابیر امنیتی
واکنش سردار حاجی‌زاده به تهدید بمباران ایران از سوی ترامپ
پاسخ‌تندبرترین‌فوتبالیست‌دنیابه ترامپ درباره‌حمله‌به‌ایران
موضع جدید و مهم ترامپ درباره ایران
واکاوی اظهارات مهم کمال خرازی / ایران سلاح اتمی می‌سازد؟ / چرا سخنان خرازی با اظهارات کریمی قدوسی متفاوت است؟
تهدیدات دونالد ترامپ، ایران را وادار به مذاکره خواهد کرد!؟
واکنش اتحادیه اروپا به تهدیدات ترامپ علیه ایران
ایران کره شمالی نیست و عاقبت این تهدید، مشابه تهدید قبلی نخواهد بود!
آنچه درباره انرژی هسته ای ایران می گویند
امارات سال آینده برنامه هسته‌ای خود را کلید می‌زند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۳۹ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005afc
tabnak.ir/005afc