ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در دویست و پنجاهمین مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی آمریکا ادعاها و اظهارات بی اساس خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد که ما برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردیم و امیدوارم آنها دوباره شروع به بازسازی آن نکنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ ادعا کرد: اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را دوباره آغاز کند ما دیگر اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند تا دوباره به ایران حمله کنیم.

وی با بیان این ادعا که خلبانان B۲ به مدت ۲۲ سال برای «عملیات چکش نیمه‌شب» آموزش دیده‌ بودند، مدعی شد: ما ۳۰ موشک تاماهاوک از ناوگان خود شلیک کردیم چرا که ایران نباید بمب اتم داشته باشد.

درحالیکه ایران بارها اعلام کرده است که به‌ دنبال سلاح هسته‌ای نیست و این موضوع برخلاف باورهای قطعی نظام و فتوای مقام معظم رهبری است، ترامپ ادعا کرد: اگر ما به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نمی‌کردیم آنها یک ماه بعد بمب اتم تولید می‌کردند.

ترامپ در ادامه این مراسم با بیان این ادعا که در حال فرو نشاندن آتش جنگ‌های زیادی در سراسر دنیا است، خطاب به پرسنل نیروی دریایی آمریکا، گفت: ما نمی‌خواهیم شما را به نبرد بفرستیم مگر اینکه ضروری باشد.

وی همچنین با اشاره به جنگ ویتنام، افزود: ما به راحتی می‌توانستیم در آن جنگ پیروز شویم اما در آن زمان بیش از حد سیاسی عمل کردیم.

ترامپ همچنین ادعا کرد که ایالات متحده می‌توانست در جنگ افغانستان یا در هر جنگ دیگری به پیروزی‌های آسان دست یابد و گفت: بعد از این سیاسی عمل نخواهیم کرد و فقط به دنبال پیروزی خواهیم بود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به توانمندی‌های فنی نیروی دریایی این کشور، افزود: ما در زمینه زیردریایی‌ها ۲۵ سال جلوتر از هر کشور دیگری هستیم، هیچ کشوری در این زمینه حتی نزدیک به ما نیست و نمی‌تواند با ما رقابت کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که یک سال قبل از حمله به برج‌های بانک تجارت جهانی در نیویورک درباره اسامه بن لادن هشدار داده بود و گفت: اما به هشدار من توجهی نشد و یک سال بعد، او آنجا را منفجر کرد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به حملات اخیر نیروهای دریایی آمریکا به قایق‌هایی که به ادعای او مواد مخدر حمل می‌کردند، تاکید کرد: شما خودتان می‌بینید که دیگر هیچ قایقی در آب نیست و حتی قایق‌های ماهیگیری هم باقی نمانده‌اند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با لحنی کنایه‌آمیز اعضای حزب دموکرات آمریکا را به حشرات موذی تشبیه کرد و گفت: آنها مانند یک پشه کوچک روی شانه ما نشسته‌اند و باید مراقب باشیم.

وی همچنین با اشاره به پیروزی‌های تاریخی ایالات متحده افزود: ما جنگ جهانی اول و دوم و همه نبردهای بین آن دو جنگ جهانی را بردیم و چیزی درباره شکست نمی‌دانیم زیرا افتخار را بر افتخار افزودیم.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در ادامه با تأکید بر قدرت نظامی و مأموریت‌های جهانی نیروی دریایی آمریکا، از عملکرد این نیرو در مقابله با به گفته وی تهدیدات دریایی و تروریستی تمجید کرد و آن را نماد شکوه و پیروزی ایالات متحده دانست.

ترامپ در پایان با اشاره به قدرت بازدارندگی نیروی دریایی این کشور، مدعی شد: به محض اینکه ناو هواپیمابر، رزمناو یا ناوشکن آمریکا در افق ظاهر شود، دشمنان ایالات متحده در سراسر جهان می‌دانند که انتخاب آنها بسیار ساده است، یا باید آمریکا را در آرامش رها کنند یا با آتش و خشم بی‌سابقه‌ای مواجه شوند.

