اینفوگرافیک: اولین انتخابات در سوریه جدید

اولین انتخابات سوریه در دوره بعد از بشار اسد درحالی از اولین ساعات صبح امروز آغاز شده که شیوه برگزاری این انتخابات سوالات جدی را درباره کارکرد مجلس جدید مطرح کرده است.
اینفوگرافیک: اولین انتخابات در سوریه جدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اولین انتخابات سوریه در دوره بعد از بشار اسد درحالی از اولین ساعات صبح امروز آغاز شده است. در اینفوگرافیک زیر شیوه برگزاری این انتخابات بررسی شده است. 

سوریه انتخابات انتخابات پارلمانی الجولانی دولت موقت
