تیک تاک هم اسرائیلی شد!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، تا همین یک سال پیش آمریکایی‌ها به دنبال حذف و ممنوعیت پیام رسان تیک تاک بودند، اما آن‌ها به تازگی راه دیگری را پیدا کرده‌اند: چرا تیک تاک ممنوع شده بود؟ خشم از ویدیوهای غزه یکی از دلایل اصلی ممنوعیت تیک تاک در آمریکا بوده است. (وال استریت ژورنال - دسامبر ۲۰۲۳)

گامی فراتر از محدودیت

تیک تاک ۱۸۰ میلیون کاربر آمریکایی دارد و با توجه به دسترسی به تیک تاک با فیلترشکن‌ها در آمریکا، دولت ترامپ تصمیم دیگری گرفت و با فشار بر مالک چینی تیک تاک برای فروش سهام این شرکت، بیش از ۶۵ درصد سهام این پیام رسان را به حامیان نزدیک اسرائیل واگذار کند.

هیئت مدیره اسرائیلی

در حال حاضر ۶۵ درصد سهام پیام رسان تیک تاک متعلق به این افراد است:

لری الیسون: مالک شرکت آمریکایی اوراکل و مدیر هیئت هفت نفره تیک تاک شریک پروژه‌های جاسوسی و نظامی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی و غزه

روپرت و لاکلان مرداک: مالکان رسانه‌های فاکس نیوز، نیویورک پست و متهم به حمایت از اسرائیل

مایکل دل: بنیانگذار شرکت «دل» و همکار ارتش اسرائیل در ارائه قابلیت‌های هوش مصنوعی از طریق استارت‌آپ‌ها