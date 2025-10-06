پس از امارات عربی متحده، غنا با هزینه ۲.۵۸ دلار به ازای هر مگابیت در ثانیه، در رتبه دوم و سوئیس با ۲.۰۷ دلار، در رتبه سوم این فهرست قرار دارد. این قیمت‌های بالا اغلب به دلیل رقابت محدود، چالش‌های زیرساختی و عوامل نظارتی است.

۱ امارات عربی متحده ۴.۳۱ ۲ غنا ۲.۵۸ ۳ سوئیس ۲.۰۷ ۴ کنیا ۱.۵۴ ۵ مراکش ۱.۱۶ ۶ استرالیا ۱.۰۵ ۷ آلمان ۱.۰۴ ۸ نیجریه ۰.۷۲ ۹ کانادا ۰.۶۶ ۱۰ پاکستان ۰.۵۳ ۱۱ آفریقای جنوبی ۰.۵۰ ۱۲ اندونزی ۰.۴۱ ۱۳ هنگ‌کنگ ۰.۳۹ ۱۴ انگلیس ۰.۳۶ ۱۵ بنگلادش ۰.۳۶

اینترنت مقرون به صرفه در اروپا و آسیا

رتبه کشور قیمت (دلار آمریکا به ازای هر مگابیت بر ثانیه)

در مقابل، کشورهایی مانند رومانی (۰.۰۱ دلار)، روسیه (۰.۰۲ دلار) و لهستان (۰.۰۳ دلار) برخی از ارزان‌ترین خدمات اینترنت پرسرعت ثابت در جهان را ارائه می‌دهند. اروپای شرقی همچنان در زمینه اینترنت مقرون به صرفه بودن پیشرو بوده که احتمالا به دلیل رقابت قوی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌های دیجیتال است.

کشورهای آسیایی مانند ویتنام، چین و کره جنوبی نیز اینترنت پرسرعت را با قیمت‌های پایین، برخی به قیمت اندک پنج سنت به ازای هر مگابیت در ثانیه، ارائه می‌دهند.

آمریکا با هزینه اینترنت هشت سنت به ازای هر مگابیت در ثانیه، در میان کشورهای مقرون به صرفه‌تر قرار دارد. هزینه اینترنت سایر اقتصادهای توسعه یافته مانند فرانسه و ژاپن نیز پایین‌تر از میانگین جهانی تقریبا ۰.۴۲ دلار به ازای هر مگابیت در ثانیه است.