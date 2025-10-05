En
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره تغییر موضع حماس

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با شرکت در مراسمی مربوط به سالروز جنگ «یوم کیپور» در اظهاراتی خلاف واقع مدعی شد که تشدید حملات اشغالگران به غزه و فشار بر فلسطینی‌ها مبنای طرح «ترامپ» را ایجاد کرده است.
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره تغییر موضع حماس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی، «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ این رژیم در مراسمی مربوط به سالروز جنگ یوم کیپور (جنگ اعراب و اسرائیل سال ۱۹۷۳) در میان نظامیان صهیونیستی سخنرانی ‌کرد و طی سخنانی بر خلاف واقعیت گفت که تغییر موضع حماس و موافقت با طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ناشی از شدت فشاری است که نظامیان اسرائیلی بر شهر غزه وارد کردند.

وی مدعی شد که اشغال شهر غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی، فشار زیادی بر حماس وارد کرد و زمینه را برای طرح ترامپ فراهم نموده است.

کاتس نسبت به اجرای مرحله اول طرح ترامپ در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و با تأکید بر اینکه باید همه اسیران اسرائیلی فورا آزاد شوند، گفت: ارتش اسرائیل در شهر غزه حضور دارد و برای هر احتمالی آماده است. وی افزود: اگر حماس از آزادی اسیران اسرائیلی خودداری کند، ارتش دوباره شدت آتش را افزایش خواهد داد تا حماس شکست بخورد و همه اسیران آزاد شوند.

اظهارات کاتس در حالی مطرح می‌شود که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در ماه گذشته عملیات نظامی خود در سطح شهر غزه را گسترش دادند و با محاصره آن هزاران غیرنظامی را از خانه و شهر خود آواره کردند اما در عمل دستاورد قابل توجهی نداشتند.

این اقدام با محکومیت بین‌المللی و واکنش خانواده‌های اسیران صهیونیستی مواجه شد؛ آنها هشدار دادند این اقدام جان اسیران را به خطر انداخته است.

در همین ارتباط، مقامات نظامی صهیونیستی نیز بارها نسبت به تداوم جنگ غزه هشدار دادند و تأکید کردند که جنگ غزه به یک تله‌ استراتژیک برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد.

همچنانکه بسیاری از سران امنیتی و نظامی، تداوم جنگ غزه را ناشی از ملاحظات و منافع سیاسی و شخصی نتانیاهو عنوان کردند و گفتند او با بی‌توجهی به جان اسیران اسرائیلی تنها از وزرای راستگرای افراطی خود تبعیت می‌کند و با تشدید حملات به غزه اسرائیل را در بحرانی عمیق و شدیدترین انزوای سیاسی در عرصه بین المللی گرفتار کرده است.

کارشناسان ایرنا بر این باور هستند فقدان دستاورد طرح اشغال شهر غزه و نگرانی از گرفتار شدن رژیم صهیونیستی در باتلاق جنگ‌طلبی بدون هیچ هدف مشخصی، موجب آن شد ترامپ برای نجات اسرائیل طرح به طرفین درگیری فشار بیاورد تا این طرح را قبول کنند.

همچنین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی از اقدام خود برای اشغال شهر غزه در میان نظامیان ارتش اسرائیل دفاع می‌کند، که نظامیان این رژیم مخالف این طرح بودند و فقط بعد از فشار ساختار سیاسی، به اجرای این اقدام تن دادند.

