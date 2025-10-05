ترامپ مدعی «توافق» نتانیاهو با توقف بمباران غزه شد

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با اشاره به طرح خود برای پایان دادن به جنگ در غزه، اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل به طور کامل با توقف بمباران غزه موافقت کرده است.
دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه خبری سیانان درباره اینکه آیا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به طور کامل با پایان دادن به بمباران غزه و حمایت از چشمانداز گستردهتر وی موافق است یا خیر، گفت: بله.
رئیس جمهور آمریکا افزود که امیدوار است پیشنهاد آتشبس او به واقعیت تبدیل شود درحالی که برای دستیابی به آن سخت تلاش میکند.
وی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگار سیانان که از طریق پیامک عنوان شد، بار دیگر حماس را تهدید کرد و مدعی شد در صورتی که حماس بر ماندن در قدرت اصرار ورزد، به طور کامل نابود میشود.
رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد که انتظار دارد «به زودی» در مورد اینکه آیا حماس واقعاً به صلح متعهد است یا خیر، شفافسازی شود.
پیش از این در روز شنبه، وی گفته بود که اسرائیل با «خط عقبنشینی اولیه» که در طرح آتشبس پیشنهادی او برای اسرائیل و حماس مشخص شده بود، موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر توپ را در زمین حماس انداخت و افزود که دولت اکنون منتظر تایید حماس است.
ترامپ گفت که اگر حماس موافقت کند، آتشبس به سرعت اجرایی و تبادل اسرا و زندانیان آغاز خواهد شد.
وعدهها و اظهارات ترامپ در حالی است که گفتههای او در مورد اینکه رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود به غزه را به طور موقت متوقف کرده است، درست از آب در نیامد. در روزهای گذشته و بعد از اعلام توافق حماس با طرح رئیس جمهوری آمریکا، مقامهای بیمارستانی در غزه اعلام کردند که دست کم ۶۷ نفر در غزه بر اثر حملات اسرائیل به شهادت رسیدند.