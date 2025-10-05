En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ مدعی «توافق» نتانیاهو با توقف بمباران غزه شد

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان درباره اینکه آیا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به طور کامل با پایان دادن به بمباران غزه و حمایت از چشم‌انداز گسترده‌تر وی موافق است یا خیر، گفت: بله.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۴۴
| |
455 بازدید
ترامپ مدعی «توافق» نتانیاهو با توقف بمباران غزه شد

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با اشاره به طرح خود برای پایان دادن به جنگ در غزه، اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل به طور کامل با توقف بمباران غزه موافقت کرده است.

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان درباره اینکه آیا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به طور کامل با پایان دادن به بمباران غزه و حمایت از چشم‌انداز گسترده‌تر وی موافق است یا خیر، گفت: بله.

رئیس جمهور آمریکا افزود که امیدوار است پیشنهاد آتش‌بس او به واقعیت تبدیل شود درحالی که برای دستیابی به آن سخت تلاش می‌کند.

وی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان که از طریق پیامک عنوان شد، بار دیگر حماس را تهدید کرد و مدعی شد در صورتی که حماس بر ماندن در قدرت اصرار ورزد، به طور کامل نابود می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد که انتظار دارد «به زودی» در مورد اینکه آیا حماس واقعاً به صلح متعهد است یا خیر، شفاف‌سازی شود.

پیش از این در روز شنبه، وی گفته بود که اسرائیل با «خط عقب‌نشینی اولیه» که در طرح آتش‌بس پیشنهادی او برای اسرائیل و حماس مشخص شده بود، موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر توپ را در زمین حماس انداخت و افزود که دولت اکنون منتظر تایید حماس است.

ترامپ گفت که اگر حماس موافقت کند، آتش‌بس به سرعت اجرایی و تبادل اسرا و زندانیان آغاز خواهد شد.

وعده‌ها و اظهارات ترامپ در حالی است که گفته‌های او در مورد اینکه رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود به غزه را به طور موقت متوقف کرده است، درست از آب در نیامد. در روزهای گذشته و بعد از اعلام توافق حماس با طرح رئیس جمهوری آمریکا، مقام‌های بیمارستانی در غزه اعلام کردند که دست کم ۶۷ نفر در غزه بر اثر حملات اسرائیل به شهادت رسیدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ رئیس جمهور آمریکا اسرائیل نتانیاهو غزه حماس توافق
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس: توافق کردیم تا سلاح‌ها را تحویل دهیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره تغییر موضع حماس
تداوم تهدید حماس برای خلع سلاح از سوی نتانیاهو
جلسه فوری نتانیاهو با بن‌گویر و اسموتریچ
ترامپ: به توافق نزدیک شده‌ایم!
ترامپ: بی‌بی در غزه زیاده‌روی کرد!
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
شرط حماس برای موافقت با طرح آتش‌بس
توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!
طرح صلح ترامپ برای غزه و تاثیر آن بر  ژئواکونومی خاورمیانه
نتانیاهو: با حماس به توافق نرسیم، به رفح حمله می‌کنیم
تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر
واکنش ترامپ به پاسخ حماس به طرح صلح غزه
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۰۲ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aee
tabnak.ir/005aee