استوری احساسی بازیگر زن برای سعید پیردوست

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u062e\u06cc\u0631\u0627\u064b \u062e\u0628\u0631\u06cc \u062a\u0644\u062e \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0639\u06cc\u062f \u067e\u06cc\u0631\u062f\u0648\u0633\u062a \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062d\u0627\u0644\u0634 \u0686\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n