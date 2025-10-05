پس از سال‌ها بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی امروز رسماً به حذف چهار صفر از پول ملی رأی داد. با این تصمیم، واحد رسمی پول ایران «ریال» تعیین شد.

خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟

سرانجام پس از سال‌ها انتظار، امروز در مجلس شورای اسلامی، پرونده حذف صفرها از پول ملی به نقطه نهایی رسید.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب نمایندگان رسید.

بر این اساس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه دولت درباره حذف چهار صفر مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات پیشنهادی نمایندگان به تصویب نهایی رسید. به موجب این مصوبه، بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده: عبارت «که برابر با ۱۰ هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران است» به انتهای بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ اضافه می‌شود.

پنج تبصره نیز به این ماده الحاق شده است:

تبصره ۱: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان «ریال» و «ریال جاری» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر سه سال است. نحوه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از چرخه مبادلات، بر اساس مفاد بندهای «خ» و «د» این ماده تعیین و اجرا خواهد شد.

تبصره ۳: پس از پایان دوره گذار، تمامی تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول «ریال جاری» ایجاد شده، صرفاً با واحد پول «ریال» یا اجزای آن، «قران»، قابل پرداخت است.

تبصره ۴: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم برای آغاز دوره گذار را فراهم کند و آغاز این دوره را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیما به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۵: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس این مصوبه، همان‌طور که در تبصره ۳ اشاره شده، واحد جدید پول ملی پس از حذف چهار صفر، «ریال» خواهد بود که معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و برابر با ۱۰۰ قران است.

آغاز دوران ریال جدید؛ پایان تومان؟

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک با اشاره به آثار مثبت این مصوبه اظهار داشت: با حذف چهار صفر، واحد جدید پول ملی ریال خواهد بود و دیگر از کلمه تومان استفاده نخواهد شد.

به گفته محمدپور، دولت دو سال فرصت دارد تا مقدمات اجرایی را فراهم کند، اما برآورد وی به عنوان نماینده مجلس این است که اجرای کامل قانون حدود سه سال زمان ببرد و عملاً به دولت بعدی واگذار شود.

وی افزود: بانک مرکزی نیز در سال‌های گذشته پیش‌بینی لازم را داشته است. در سال ۱۳۹۹ موضوع حذف صفرها در مجلس قبل تصویب شد، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان متوقف ماند. اکنون پس از چهار سال، با اصلاحات انجام‌شده و بررسی مجدد در کمیسیون اقتصادی، این لایحه به تصویب نهایی رسید.

به گزارش تابناک، مجلس در حالی امروز «ریال» را به عنوان واحد جدید پول ملی تصویب کرد که پیش‌تر، مقامات دولتی از «تومان» به عنوان گزینه اصلی برای واحد پول پس از حذف صفرها یاد کرده بودند.

به عنوان نمونه، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، مردادماه امسال در جمع خبرنگاران گفته بود: در حالی که واحد رسمی پول کشور ریال است، مردم در عمل از تومان استفاده می‌کنند. بنابراین پیشنهاد شده بود که واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قران باشد.

همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ مردادماه اعلام کرده بود: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت تصویب شد و بر اساس آن، واحد بزرگ‌تر تومان و واحد خرد قِران تعیین شده است.

دلار چند ریال می شود؟

در نهایت، با تصویب مجلس و انتخاب «ریال» به عنوان واحد جدید پول ملی، مبادلات اقتصادی نیز دستخوش تغییرات عددی قابل توجهی خواهد شد. برای نمونه، نرخ دلار آمریکا که هم‌اکنون در محدوده ۱۱۵ هزار تومان قرار دارد، بر اساس قانون جدید و پس از حذف چهار صفر، معادل ۱۱۵ ریال جدید خواهد بود.