جنجال قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط در جزیره کیش و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۷۰
3223 بازدید
۷
پس از برگزاری یک رویداد خلاف شئونات در جزیره کیش و پخش تصاویر آن به صورت گسترده در فضای مجازی علی سالمی زاده، دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان قهوه پارتی مختلط و بازداشت آنها خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، دادستان کیش در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: یکی از کافه‌های سطح جزیره کیش که سابقه تکرار چنین اقداماتی را داشته اقدام به برگزاری پارتی مختلط در فضای باز جلوی یکی از مراکز تجاری جزیره و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی کرده بود.

وی افزود: به محض اطلاع از این اقدام هنجارشکنانه و غیرقانونی، بلافاصله دستورات قضایی جهت برخورد با عوامل دخیل در این موضوع صادر شد و متهمین دستگیر شدند.

سالمی زاده تصریح کرد: در خصوص این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده است و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش خاطر نشان کرد: تمامی کافه‌ها در سطح جزیره کیش باید نسبت به رعایت شئونات اسلامی و قوانین جاری کشور اقدام و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.

این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌کنند نیز در صورت‌عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

قهوه پارتی جزیره کیش فضای مجازی پارتی مختلط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
62
21
پاسخ
برخورد قاطع نباشه دوباره و دوباره تکرار میشه
پلمپ محل برای مدت طولانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
5
16
پاسخ
دلار چنده؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
10
5
پاسخ
من واقعا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهم کمیته انقلاب اسلامی را راه اندازی کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
برای گرانی؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
3
9
پاسخ
هیج مساله مهمتری واقعا در مملکت وجود ندارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
8
پاسخ
زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران، گفت: پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستان‌ها با وجود همراه‌سراهای شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ این مساله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه منجر به سلب آسایش از مردم شده است.
خوب به داد این مردم برسین بهتر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
چرا از گرانی و اختلاس و.....اتفاقی نمیوافته؟
