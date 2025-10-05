بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ دلار و فعال شدن مکانیسم ماهش سبب بالا رفتن ۳۰ درصدی قیمت لپ‌تاپ‌ها شده است.



به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد ، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با افزایش قیمتی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است بازار لپ‌تاپ در رکود فرورفته است و در پاساژهای کامپیوتر و فروشگاه‌های بزرگ دیجیتال صدای باز و بسته شدن درِ مغازه‌ها کمتر شنیده می‌شود و فروشندگان می‌گویند که «بازار به رکود عمیق‌تری رسیده است.»



یکی از فروشندگان در این باره می‌گوید: «مردم دیگه کمتر دنبال لپ‌تاپ‌های برند می‌گردند. قبلا مدل‌های میان‌رده پرفروش بودند، ولی حالا بیشتر مشتری‌ها سراغ مدل‌های پایین‌تر یا حتی دستگاه‌های استوک می‌روند.»

افزایش قیمت 30 درصدی لپ تاپ

به گفته این فروشندگان افزایش نرخ دلار و اعمال مکانیسم ماشه در هفته‌های اخیر به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای دیجیتال اثر گذاشته است. قیمت لپ‌تاپ‌های برندهای مطرح حدود 30 درصد افزایش یافته است.



یکی دیگر از فعالان بازار لپ‌تاپ در این خصوص می‌گوید: «تا همین ماه گذشته شاید امکان آن وجود داشت که با مبلغی معادل 70‌میلیون تومان یک لپ‌تاپ گیمینگ قابل قبول خریداری کرد، اما حالا برای خرید همان لپ‌تاپ بودجه‌ای حدود 100‌میلیون تومان نیاز است.»

وابستگی لپ تاپ به نرخ ارز

لپ‌تاپ از جمله کالاهایی است که بیشترین وابستگی را به نرخ دلار دارد، زیرا تقریبا تمامی قطعات آن وارداتی است و حتی برندهایی که مونتاژ داخلی دارند نیز به زنجیره تامین خارجی وابسته‌اند.



همین موضوع باعث شده است که کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز به‌سرعت در قیمت نهایی لپ‌تاپ منعکس شود. به گفته فروشندگان افزایش چند هزار تومانی نرخ دلار در روزهای اخیر کافی بوده تا قیمت مدل‌های پرفروش بین 2 تا 4‌میلیون تومان بالا برود.



سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، در این باره می‌گوید: «در حال حاضر بازار لپ‌تاپ شرایط مطلوبی ندارد. افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ دلار و نگرانی‌های سیاسی، تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی این کالا گذاشته است. لپ‌تاپ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کار و آموزش، از جمله کالاهایی است که افزایش قیمت آن مستقیما به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند.»



در این میان جو روانی ناشی از مکانیسم ماشه را نباید از یاد برد؛ این مساله تا آنجا ریشه‌دار است که فروشندگان معتقدند روند صعودی قیمت لپ‌تاپ از زمانی شروع شد که مکانیسم ماشه هنوز فعال نشده بود و زمزمه‌هایی برای اجرای آن وجود داشت.

رکود در کالاهای دیجیتال

برخی دیگر از فروشندگان از فراگیری خرید لپ‌تا‌پ‌های کارکرده و دست دوم می‌گویند. آنها معتقدند که مردم الان به جای خرید لپ‌تاپ نو سراغ دستگاه‌های کارکرده می‌روند. کارشناسان بازار دیجیتال نیز معتقدند که افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوار و رکود عمومی در بازار فناوری باعث شده تقاضا برای کالاهای دیجیتال از جمله لپ‌تاپ در رکود فرو برود.

کاهش قدرت خرید مردم

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص می‌گوید: «بازار روزهای سختی پیش‌رو دارد. کاهش قدرت خرید مردم و تداوم نوسانات ارزی باعث شده تقاضا برای لپ‌تاپ‌های نو به شدت کاهش پیدا کند.»