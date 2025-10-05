En
حمله کیهان به باهنر درباره قانون حجاب

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، با انتقاد از اظهارات محمدرضا باهنر درباره «حجاب اجباری»، تأکید کرد استفاده از این واژه ساخته و پرداخته دشمنان اسلام و انقلاب است و مصوبه مجلس «قانون عفاف و حجاب» نام دارد نه «حجاب اجباری».
حمله کیهان به باهنر درباره قانون حجاب

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ محمدرضا باهنر در نشست خبری با اشاره به توقف اجرای قانون حجاب گفته بود: «من از ابتدا اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. قانون حجاب اجباری لازم‌الرعایت نیست و با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه متوقف شده است.»

این سخنان واکنش تند حسین شریعتمداری را در پی داشت و نوشت: «ایشان توضیح نداده‌اند منظورشان از به کارگیری واژه حجاب اجباری چیست؟ اگر حجاب یک واجب شرعی و ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر دستور اکید اسلامی است، با کدام منطق قانونی و باور دینی رعایت آن را لازم نمی‌دانند؟»

وی ادامه داد: «نام مصوبه مجلس، قانون «عفاف و حجاب» است، نه «حجاب اجباری». علاوه بر این، شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای برای توقف قانون نداشته و تصمیم یادشده با توافق سران قوا صورت گرفته است.»

شریعتمداری همچنین با انتقاد از سخنان باهنر درباره «مجاز بودن پوشش تا مرز برهنگی» نوشت: «کاش آقای باهنر توضیح می‌دادند که آیا فقط برهنگی را جرم می‌دانند؟ و کشف حجاب تا زمانی که به برهنگی نرسیده، مجاز است؟ اگر چنین است، این دیدگاه با کجای قوانین جاری و مبانی شرعی انطباق دارد؟»

او در پایان از باهنر خواست درباره سخنان «سؤال‌برانگیز و مغایر با مبانی شرع» توضیح دهد و در صورت سوءتفاهم، اظهارات خود را اصلاح کند.

کیهان شریعتمداری قانون حجاب عفاف شورای امنیت ملی باهنر حمله کیهان
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
ناشناس
|
Oman
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
8
پاسخ
این آقا برای مشکلات اقتصادی نسخه نداره؟ یا همون بستن تنگه است....
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
2
9
پاسخ
کیهان اگر یک روز هم چیزی نگوید کسی نمیگه تحریریه اش تعطیل است
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
2
8
پاسخ
مشت حسین جان یه روز به خودت استراحت بده خسته نشدی!؟
بازرگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
7
3
پاسخ
***بسم الله الرحمن الرحیم***

نظر فرهیختگان محترم تابناک رو به موارد زیر جلب میکنم:

سوره مبارکه نور آیات 31و 30
سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 59
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
اینها مگر دستورات خداوند هم می خوانند؟ بروند بخوانند ببینند چه فرموده. بعد نظر بنویسند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
متن آیه رو با دقت مطالعه بفرمایید گفته زنان پیامبر و زنان مومنان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
8
پاسخ
جناب باهنر گفتند که ۹۰درصد مردم این قانون را قبول ندارند و نمایندگان مجلس برای اعمال قانونی مصوبات خود حداقل باید آرای ۵۰درصد مردم را دارا باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
5
3
پاسخ
حمله کجا بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چند تا سوال منطقی پرسیده. شما هم اگر تونستید جواب منطقی بدهید به جای ....
ابولفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
3
0
پاسخ
جناب باهنر۹۰درصد مردم ایران به شدت موافق قانون حجاب میباشند و ما ملت حزب الله خواهان بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها و اقدم قاطع میباشیم و این بساط بی حیایی و کافه و قهوه و هزاران کوفت و زهرمارهای من در آوردی ضد عرف و کانون خانواده باید جمع شود اگر توان ندارید صبر ملت حزب الله از این بی حیایی و عریانی به سر آمده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
حجاب نظر شخصی یه سری ها نیست که با نظر شخصی یه سری دیگه ملغی بشه. اگر در مصداق حجاب مشکل داریم جای بحث داره ولی اگر در اصل بود و نبود حجاب کسی حرف داره اصلا قابل بحث نیست کسی حق نداره روی حرف خدا حرف بزنه
