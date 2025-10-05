حمله کیهان به باهنر درباره قانون حجاب

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، با انتقاد از اظهارات محمدرضا باهنر درباره «حجاب اجباری»، تأکید کرد استفاده از این واژه ساخته و پرداخته دشمنان اسلام و انقلاب است و مصوبه مجلس «قانون عفاف و حجاب» نام دارد نه «حجاب اجباری».

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ محمدرضا باهنر در نشست خبری با اشاره به توقف اجرای قانون حجاب گفته بود: «من از ابتدا اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. قانون حجاب اجباری لازم‌الرعایت نیست و با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه متوقف شده است.»

این سخنان واکنش تند حسین شریعتمداری را در پی داشت و نوشت: «ایشان توضیح نداده‌اند منظورشان از به کارگیری واژه حجاب اجباری چیست؟ اگر حجاب یک واجب شرعی و ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر دستور اکید اسلامی است، با کدام منطق قانونی و باور دینی رعایت آن را لازم نمی‌دانند؟»

وی ادامه داد: «نام مصوبه مجلس، قانون «عفاف و حجاب» است، نه «حجاب اجباری». علاوه بر این، شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای برای توقف قانون نداشته و تصمیم یادشده با توافق سران قوا صورت گرفته است.»

شریعتمداری همچنین با انتقاد از سخنان باهنر درباره «مجاز بودن پوشش تا مرز برهنگی» نوشت: «کاش آقای باهنر توضیح می‌دادند که آیا فقط برهنگی را جرم می‌دانند؟ و کشف حجاب تا زمانی که به برهنگی نرسیده، مجاز است؟ اگر چنین است، این دیدگاه با کجای قوانین جاری و مبانی شرعی انطباق دارد؟»

او در پایان از باهنر خواست درباره سخنان «سؤال‌برانگیز و مغایر با مبانی شرع» توضیح دهد و در صورت سوءتفاهم، اظهارات خود را اصلاح کند.