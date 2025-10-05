En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طوفان الاقصی درست بود یا نه؟

می‌گویند طوفان درست بود یا نه؟ فلسطین تا قبل از طوفان سرزمینی بود که آدم‌هایش در حال مرگ بودند و البته سرزمین فراموش بود.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۴۵
| |
1107 بازدید

طوفان الاقصی درست بود یا نه؟

به گزارش تابناک؛ می‌گویند طوفان درست بود یا نه؟ فلسطین تا قبل از طوفان سرزمینی بود که آدم‌هایش در حال مرگ بودند و البته سرزمین فراموش بود.

فقط گزارش‌های سازمان ملل می‌گوید که در آن زمان، غزه محاصره شده:
۸۰ درصد مردمش به کمک‌های خارجی وابسته شده بودند.
۶۷ درصد کودکان با پدیده فقر غذایی رو‌به‌رو شده بودند

فقط در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ۲۰۰۰ کودک و زن و مرد اسیر شده بودند و این حجم اسیرگیری در حال شدت یافتن بود تا اهل فلسطین به مصر، عراق یا هر جای دیگری غیر از فلسطین بروند.

حجم زیادی از خانه‌های قدس در همان سال منتهی به طوفان غصب و ساکنان فلسطینی در حال بی‌خانمان شدن بودند.
این جدا از ماجرای تخریب قدس و بیرون آوردن معبد سلیمان روی مسجد الاقصی و کوریدور آی‌مک بود.

آنها انتخاب کردند که زنده‌زنده بمیرند یا برای آزادی بجنگند. طوفان یک ناگزیر بود.

و حالا در این جهان حتی در ینگه دنیا آنها را صدا می‌زنند و با کشتی‌هایشان به سمت غزه حرکت می‌کنند؛ ظاهرا آزادگان کل جهان دارند فکری به حال تربیت اقوام برده‌بردار می‌کنند.

تعداد بازدید : 43
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
اشتراک گذاری
برچسب ها
طوفان الاقصی خاورمیانه اسیر گروگان اسرای فلسطین رژیم صهیونیستی غزه جنگ خبر فوری
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری از غزه، قبل و بعد از حملات اسرائیل
پیشنهادی جدید برای آتش‌بس در غزه
اعتراض خانواده‌های اسرای اسرائیلی به از سرگیری جنگ
درخواست وقیحانه بن گویر برای نوار غزه
بقائی: آمریکا مسئول مستقیم جنایات رژیم صهیونی در غزه است
رئیس جدید ارتش صهیونیستی: امسال، سال جنگ خواهد بود
جنگ غزه، شاهدی بر افول آمریکا در خاورمیانه بود
مراکز توزیع کمک در غزه یا دام‌های مرگ
سیاستمداران صهیونیست: مجبور به پایان جنگ غزه هستیم
بیش از ۶۱ هزار نفر قربانی نسل‌کُشی در غزه
جزئیات پیشنهاد جدید برای آتش‌بس در غزه
نا امیدی سربازان ارتش صهیونیستی از ادامه جنگ غزه
خباثت صهیونیست‌ها برای غیرقابل سکونت کردن غزه
اسرائیل یک اسیر خود را کشت
تصویر لحظه آزادی اسرای فلسطینی
ورود نیروهای مقاومت از طریق تونل‌ها به اراضی اشغالی؟
تجربه یک اسیر ۱۶ ساله از ماه مبارک رمضان
پایان بی نتیجه جلسه کابینه رژیم صهیونیستی
اظهارات عراقچی از تاثیر رسانه در ساختن روایت از میدان و دیپلماسی
کمک ۱۸ میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۷۲ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ad3
tabnak.ir/005ad3