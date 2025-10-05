طوفان الاقصی درست بود یا نه؟

می‌گویند طوفان درست بود یا نه؟ فلسطین تا قبل از طوفان سرزمینی بود که آدم‌هایش در حال مرگ بودند و البته سرزمین فراموش بود.

به گزارش تابناک؛ می‌گویند طوفان درست بود یا نه؟ فلسطین تا قبل از طوفان سرزمینی بود که آدم‌هایش در حال مرگ بودند و البته سرزمین فراموش بود.

فقط گزارش‌های سازمان ملل می‌گوید که در آن زمان، غزه محاصره شده:

۸۰ درصد مردمش به کمک‌های خارجی وابسته شده بودند.

۶۷ درصد کودکان با پدیده فقر غذایی رو‌به‌رو شده بودند

فقط در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ۲۰۰۰ کودک و زن و مرد اسیر شده بودند و این حجم اسیرگیری در حال شدت یافتن بود تا اهل فلسطین به مصر، عراق یا هر جای دیگری غیر از فلسطین بروند.

حجم زیادی از خانه‌های قدس در همان سال منتهی به طوفان غصب و ساکنان فلسطینی در حال بی‌خانمان شدن بودند.

این جدا از ماجرای تخریب قدس و بیرون آوردن معبد سلیمان روی مسجد الاقصی و کوریدور آی‌مک بود.

آنها انتخاب کردند که زنده‌زنده بمیرند یا برای آزادی بجنگند. طوفان یک ناگزیر بود.

و حالا در این جهان حتی در ینگه دنیا آنها را صدا می‌زنند و با کشتی‌هایشان به سمت غزه حرکت می‌کنند؛ ظاهرا آزادگان کل جهان دارند فکری به حال تربیت اقوام برده‌بردار می‌کنند.