هشدار کاهش ۱۰درجه‌ای دمای هوا و سرمازدگی

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، اما طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۳ و ۱۴ مهر) نوار شرقی کشور شاهد کاهش محسوس دما خواهد بود.
هشدار کاهش ۱۰درجه‌ای دمای هوا و سرمازدگی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ صادق ضیائیان وی افزود: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، آسمان تهران امروز (۱۳ مهر) صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است و دمای هوای پایتخت بین حداقل ۱۶ و حداکثر ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به هشدار صادرشده از سوی سازمان هواشناسی اظهار کرد: هشدار سطح نارنجی درباره کاهش محسوس دما و بی‌هنجاری سرمای هوا از امروز (۱۳ مهر) تا دوشنبه (۱۴ مهر) در ۶ استان کشور برقرار است و لازم است کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات ناشی از سرمازدگی بیندیشند.

وی تأکید کرد: امروز در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شرق و ارتفاعات سمنان شرایط کاهش محسوس دما حاکم خواهد شد و این روند تا روز دوشنبه در مناطق بیشتری از شرق کشور گسترش می‌یابد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، فردا (دوشنبه، ۱۴ مهر) نیز شرق سمنان، نیمه شرقی خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و شمال کرمان تحت تأثیر موج سرد قرار می‌گیرند و کاهش دما در این مناطق محسوس خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این کاهش دما بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نسبت به میانگین بلندمدت باشد که در نواحی کوهستانی شدت بیشتری دارد و احتمال بروز سرمازدگی در باغات و مزارع وجود دارد.

در تابستان برق نبود و احتمالا در زمستان گاز
