افزایش دمای هوا در روزهای آینده

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، در روزهای آینده دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور افزایش یافته و شرایط گرم‌تری نسبت به حد نرمال تجربه خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ این تغییر دما به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی محسوس خواهد بود و حتی در برخی استان‌های سردسیر، دمای حداقل شبانه به بیش از ۱۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید که تفاوت قابل توجهی نسبت به چند روز گذشته ایجاد می‌کند.

انتظار می‌رود که در حداقل یک هفته آینده دما در اکثر نقاط کشور کمی بالاتر از معمول باشد و هوای گرم‌تر غالب شود، بنابراین توصیه می‌شود شهروندان برنامه‌های روزانه خود را با توجه به این شرایط تنظیم کنند و اقدامات لازم برای سازگاری با هوای گرم‌تر را مد نظر قرار دهند.