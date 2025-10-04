پیام هشدار آمیز فرمانده مقاومت به ارتش اسرائیل

یکی از فرماندهان سرایا القدس در یک پیام هشدار آمیز اعلام کرد خطاب به نظامیان صهیونیستی می‌گوییم که ما از شما دور نیستیم و هر زمان که تصمیم بگیریم، چهره‌های ما را خواهید دید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یکی از فرماندهان سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با یکی از رسانه‌های فلسطینی گفت وارد یک نبرد پیچیده در شهر غزه شده‌ایم و دشمن تلاش دارد تا با بکارگیری تجربه‌های پیشین خود در میادین نبرد، تلفات خود را به حداقل برساند.

وی ادامه داد علیرغم سانسور شدید رسانه‌ای از سوی دشمن، رزمندگان مقاومت با توفیق الهی توانسته‌اند ضربات سختی را به ارتش صهیونیستی وارد کنند.

این فرمانده مقاومت تصریح کرد پیشروی ارتش دشمن در شهر غزه، تحت رصد مقاومت قرار دارد و تاکتیک‌های مقاومت بر پایه اهداف ارزشمند طراحی شده و تاکنون تعداد زیادی از سربازان دشمن کشته یا مجروح شده‌اند.

