اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، یک مقام آژانس اطلاعات خارجی اوکراین ادعا کرد که چین اطلاعات جاسوسی در اختیار روسیه قرار می‌دهد تا نیروهای مسلح روس بتوانند حملات موشکی بهتری در داخل اوکراین انجام بدهند.

رویترز گزارش داد، «اوله الکساندروف» از مقام‌های ارشد آژانس اطلاعاتی اوکراین شنبه گفت که چین اطلاعات ماهواره‌ای در مورد اهداف مورد حمله را به روسیه می‌دهد.

الکساندروف که با خبرگزاری اوکراینی «یوکراینفورم» مصاحبه می‌کرد، افزود: شواهد زیادی وجود دارد که بیانگر همکاری روسیه و چین در زمینه شناسایی ماهواره در قلمرو اوکراین است.

وی افزود که هدف از این همکاری اطلاعاتی «شناسایی و شناخت بیشتر اهداف راهبردی برای هدف‌گیری» است.

الکساندروف گفت: همانطور که در ماه‌های اخیر دیدیم همچنین سایت‌هایی هدف قرار گرفتند که به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق داشتند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و مسئولان منطقه‌ای در این کشور پیشتر گفته بودند که در یک حمله موشکی روسیه در ماه اوت یک کارخانه آمریکایی در غرب اوکراین هدف قرار گرفت که ۱۵ زخمی بر جای گذاشت.

زلنسکی در ماه آوریل نیز ادعا کرده بود که چین سلاح در اختیار روسیه قرار می‌دهد و اوکراین اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد چین در خاک روسیه سلاح تولید می‌کند.

رئیس جمهوری اوکراین همچنین ادعا کرد که حداقل ۱۵۵ شهروند چینی در ارتش روسیه حضور دارند و علیه اوکراین می‌جنگند.

در پی این ادعاها، اوکراین کاردار چین در کی‌یف را احضار کرد.

پکن این ادعاها را رد و اعلام کرد: چین هرگز سلاح‌های مرگبار در اختیار هیچ‌یک از طرف‌های مساله اوکراین قرار نداده است.