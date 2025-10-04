En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد

یک مقام اوکراینی مدعی شد که چین اطلاعات جاسوسی در اختیار روسیه قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۹۰
| |
340 بازدید
اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، یک مقام آژانس اطلاعات خارجی اوکراین ادعا کرد که چین اطلاعات جاسوسی در اختیار روسیه قرار می‌دهد تا نیروهای مسلح روس بتوانند حملات موشکی بهتری در داخل اوکراین انجام بدهند.

رویترز گزارش داد، «اوله الکساندروف» از مقام‌های ارشد آژانس اطلاعاتی اوکراین شنبه گفت که چین اطلاعات ماهواره‌ای در مورد اهداف مورد حمله را به روسیه می‌دهد.

الکساندروف که با خبرگزاری اوکراینی «یوکراینفورم» مصاحبه می‌کرد، افزود: شواهد زیادی وجود دارد که بیانگر همکاری روسیه و چین در زمینه شناسایی ماهواره در قلمرو اوکراین است.

وی افزود که هدف از این همکاری اطلاعاتی «شناسایی و شناخت بیشتر اهداف راهبردی برای هدف‌گیری» است.

الکساندروف گفت: همانطور که در ماه‌های اخیر دیدیم همچنین سایت‌هایی هدف قرار گرفتند که به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق داشتند.

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و مسئولان منطقه‌ای در این کشور پیشتر گفته بودند که در یک حمله موشکی روسیه در ماه اوت یک کارخانه آمریکایی در غرب اوکراین هدف قرار گرفت که ۱۵ زخمی بر جای گذاشت.

زلنسکی در ماه آوریل نیز ادعا کرده بود که چین سلاح در اختیار روسیه قرار می‌دهد و اوکراین اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد چین در خاک روسیه سلاح تولید می‌کند.

رئیس جمهوری اوکراین همچنین ادعا کرد که حداقل ۱۵۵ شهروند چینی در ارتش روسیه حضور دارند و علیه اوکراین می‌جنگند.

در پی این ادعاها، اوکراین کاردار چین در کی‌یف را احضار کرد.

پکن این ادعاها را رد و اعلام کرد: چین هرگز سلاح‌های مرگبار در اختیار هیچ‌یک از طرف‌های مساله اوکراین قرار نداده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اوکراین روسیه چین جاسوسی جنگ اوکراین زلنسکی خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط روسیه برای دیدار سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین
پوتین: جنگ اوکراین اتفاق نمی‌افتاد اگر ...
ادعای رسانه آمریکایی درباره پهپاد ایرانی شاهد
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ اوکراین
تشدید اختلاف ترامپ با پوتین به نفع اردوغان است/ معنای دیدار روسای جمهور برای منطقه
ترامپ: توان اتمی ما ارتقا می‌یابد/ شایسته بردن نوبل هستم
آمریکا: هرگز به اوکراین نیرو اعزام نخواهیم کرد
احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین
ترامپ: می‌خواهم بگرام را پس بگیرم
اتحادیه اروپا به درخواست ترامپ علیه هند و چین عمل نمی‌کند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
بلندگوهایی برای سرکوب صدای معترضان؛ لیدرهایی حامی درویش، نه پرسپولیس!
خانه‌نشینی سردار آزمون با پای شکسته
حسین ماوریک؛ خلبانی که حاضر بود خاک وطن را با خونش از پوتین دشمن بشوید
امکان تشکیل «ناتوی عربی» در شرایط کنونی وجود ندارد/ اسرائیل چگونه زمین‌گیر می‌شود؟
شورش در گرجستان؛ حمله معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری
پیام هشدار آمیز فرمانده مقاومت به ارتش اسرائیل
اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد
تعطیلی مدارس نوبت صبح برخی شهرهای خوزستان
رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره مساله فلسطین
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌ است!
۲۴ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند
رئیس جدید دانشگاه آزاد مشخص شد
عکس: جدول لیگ برتر ایران در پایان مسابقات امروز
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
تساوی‌های بدون گل خسته‌کننده/تراکتور هم برابر فولاد متوقف شد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005acA
tabnak.ir/005acA