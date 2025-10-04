۱۲/مهر/۱۴۰۴
Saturday 04 October 2025
۲۳:۰۶
ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
صفحه نخست
ورزشی
عکس: جشن تولد ۵۱ سالگی عادل فردوسی پور به همراه برادرش
به گزارش تابناک، تصویری از عادل فردوسیپور، مجری و گزارشگر فوتبال در جشن تولد ۵۱ سالگیش در کنار برادرش امیر فردوسی پور در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
رئیس جدید دانشگاه آزاد مشخص شد
عکس: جدول لیگ برتر ایران در پایان مسابقات امروز
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشکهای ایران + زیرنویس
تساویهای بدون گل خستهکننده/تراکتور هم برابر فولاد متوقف شد
اینفوتابناک | تفاوت قیمت اینترنت در ایران و جهان
تداوم تهدید حماس برای خلع سلاح از سوی نتانیاهو
خلاصه بازی چلسی 2 - لیورپول 1
برد پُرگل اینتر در بازی خانگی
اهمیت ایران برای چینیها کمتر از عربستان سعودی، امارات، قطر و ترکیه است
هدیه بزرگ چلسی به توپچیها/دومین شکست لیورپول
پیروزی مشابه منچستریونایتد و آرسنال در بازی خانگی
اطلاعات دانشمندان هستهای ترور شده در دوره جلیلی داده شد!
ترامپ: بیبی در غزه زیادهروی کرد!
گل تاریخی شاهزاده هری در دیدار با آنتراخت فرانکفورت
«کتاب سبز» و یوگا: شباهتهای عمیق یک فیلم و یک فلسفه
