به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی افراد تندروی کابینه خود را به یک جلسه اضطراری دعوت کرده است.

اسموتریچ و بن‌گویر در صدر لیست افراد تندروی کابینه نتانیاهو قرار دارند و این دو عضو کابینه رژیم صهیونیستی بارها برای جلوگیری از آتش‌بس در غزه تلاش کرده‌اند. این دو صهیونیست افراطی، پیشتر حمایت خود از کابینه نتانیاهو را به تداوم جنگ در غزه مشروط کرده بودند، حتی در واکنش به خبرهای پیرامون آتش‌بس آنها مواضع تندی گرفته‌اند.

بتصلئل اسموتریچ در واکنش به طرح صلح ترامپ و آتش‌بس عنوان کرده است: توقف حمله به غزه و انجام مذاکرات بدون قرار دادن حماس در معرض آتش، یک اشتباه جدی است و این کار یک تکنیک مطمئن برای اتلاف وقت از سوی حماس است.»

ایتامار بن‌گویر نیز در این رابطه اظهار داشت: جدا از هدف آزادی گروگان‌ها، که به خودی خود مهم است، هدف اصلی جنگی که حمله هفت اکتبر توسط حماس آغاز شد، نابودی حماس تعیین شده است. بنابراین با توجه به تحولات اخیر من و حزب عوتصما یهودیت به وضوح به نخست‌وزیر اطلاع داده‌ایم؛ اگر حماس پس از آزادی همه گروگان‌ها وجود داشته باشد، ما بخشی از کابینه نخواهیم بود.

این جلسه فوری در حالی برگزار شده است که ترامپ گفته است گزینه دیگری برای نتانیاهو جز پذیرش آتش‌بس و طرح صلح قرار نداده‌ام. امروز نیز هیأت‌هایی نمایندگان حماس، رژیم صهیونیستی و آمریکا در مصر دور هم گرد آمده‌اند. هدف از این نشست بررسی جزئیات طرح صلح ترامپ، عنوان شده است.

برخی کارشناسان بر این باور هستند جنبش حماس با پذیرش مشروط طرح صلح ترامپ، از یک سو حسن نیت خود را در جهت منافع مردم بی‌دفاع غزه نشان داده است و از سوی دیگر نتانیاهو را وادار به توقف بمباران غزه کرده است. نتانیاهو پیشتر ضمن مخالفت با هرگونه آتش‌بس، توقف حملات به غزه را مشروط به آزادی اسیران، عنوان کرده بود.

پیش از این، یائیر لاپید، رهبر اپوزوسیون،به انتظار اسرائیل برای پاسخ حماس به طرح رئیس جمهور ترامپ و ترس از اینکه کسانی از طرف اسرائیل مانع این توافق شوند، اشاره کرد و گفت: وقتی روز شنبه تمام شود، تهدیدهای زیادی از اسموتریچ و بن‌گویر خواهید شنید. به یاد داشته باشید که آنها چیزی برای تهدید ندارند. ما به آنها اجازه نخواهیم داد که این طرح صلح را از بین ببرند.»

لاپید همچنین گفت که «اکثریت مطلق در کنست و مردم اسرائیل از توافق ترامپ حمایت می‌کنند. شما سه سال است که درباره اراده مردم و اراده اکثریت صحبت می‌کنید؛ این چیزی است که اکثریت مردم می‌خواهند.